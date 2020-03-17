Вторник, 17 Март, 13:55

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,13
€ 82,75
7°
Обь
1см +1


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Великий пост-2020Изменение КонституцииЭпидемия китайского коронавируса
Новости

"Ситуация в крае хорошая". Роспотребнадзор утверждает, что коронавируса на Алтае нет

, ИА "Амител"
87 человек находятся под наблюдением врачей
Фото: Koptevo.mos.ru

Фото: Koptevo.mos.ru

Больных новой коронавирусной инфекцией в Алтайском крае нет. Об этом amic.ru сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

По ее словам, под наблюдением врачей находятся 87 человек. 82 – это жители Алтайского края, прилетевшие с отдыха из 19 стран мира. Еще пятеро – граждане Китая.

Как уже сообщал amic.ru, ранее в алтайском Минздраве также заявили, что фактов заражения коронавирусом в регионе нет. В ведомстве отметили, что в случае выявления больных на территории края об этом незамедлительно проинформируют население.

По последним данным, в России зарегистрировано 93 случая заражения коронавирусом. В мире инфицировано более 167 тысяч человек. Общее число жертв составило 6606 человек, из них 3388 – за пределами Китая.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

17.03.2020 12:06
- гость -

А не отметить ли это дело народными гуляниями, совместив их с праздником в поддержку Крыма и дня рождения тов.Ульянова-Ленина!

17.03.2020 12:08
- гость -

Так его и в Москве не было...
Интересно, почему Роспотребнадзор, а не Минздрав?
Больных "нет" или "не выявлено"? Всё-таки русский язык велик и могуч, надо бы уточнять формулировки.
Вот масок в аптеках в Барнауле - нет, антисептиков тоже - нет

17.03.2020 12:13
гость

12:06
Это ж ведь получается Алтайно нет.

17.03.2020 12:19
- гость -

7.03.2020 12:08
- гость -
антисептиков тоже - нет

Ой, а куда ж они делись? Где их тогда алкаши берут каждый день?
И хлоргексидин в любой аптеке.

17.03.2020 12:30
Коник

Везде есть,а на Алтае нет

17.03.2020 12:32
гость

Более правильная формулировка "на сегодняшний день не выявлено".

17.03.2020 12:53
гость

Очень странная позиция - ждать, когда рванет. По прилету из столицы никто не проверяет. Хоть обкашляйся.

17.03.2020 12:55
- гость -

Несчастные случаи были? будут.

17.03.2020 13:06
- гость -

Что за инициативы, какой важностью обусловлены, чтобы в период объявленной пандемии организовывать посещение барнаульцами мест скопления людей:

В подъезде объявление, надо посетить Газпром-распределение на Соцпроспекте, чтобы перезаключить договор. Тем, у кого договор ранее ноября 2017 года. То есть практически всем. Не только поехать (50 рублей), потратить день. Но ещё и взять новую справку в УК о количестве человек ( 3 часа времени).

Зачем пользователю новый договор? Или Газпром хочет включить какие-то новые условия,
ущемляющие права граждан? Интересная мода каждые 1,5 года заключать новые договоры.

17.03.2020 13:14
- гость -

А зачем люди толпами справки носят на льготы/субсидии? в соцзащите есть программа где они все видят и могут без участия бабушек все делать.

17.03.2020 13:14
- гость -

Захожу сегодня утром в Марию-Ра купить кефир, да и сахар вчера закончился.
Так вот, САХАРА НЕТ! ПУСТЫЕ ПОЛКИ!

17.03.2020 13:16
- гость -

Торгаши специально все убирают с полок, создают ажиотаж подымут цену и все купят.

17.03.2020 13:16
- гость -

17.03.2020 13:14
- гость -
А зачем люди толпами справки носят на льготы/субсидии? в соцзащите есть программа где они все видят и могут без участия бабушек все делать.
--------------------------------------
Все видят. А "Газпром -распределение" нет.

17.03.2020 13:20
- гость -

Кста чем больше бабок будет шариться по соцзащитам тем меньше бабок в будущем.

17.03.2020 13:20
- гость -

17.03.2020 13:14
- гость -
А зачем люди толпами справки носят на льготы/субсидии? в соцзащите есть программа где они все видят и могут без участия бабушек все делать.
-------
Так справки Газпрому нужны не для того, чтобы дать людям субсидии. Газпром хочет перезаключить договоры. Зачем?

17.03.2020 13:22
- гость -

17.03.2020 13:20
- гость -
Кста чем больше бабок будет шариться по соцзащитам тем меньше бабок в будущем.
-------------------------------------------
Газпром в помощь со своими инициативами по истреблению бабок(не денег).

17.03.2020 13:27
- гость -

17.03.2020 13:14
- гость -

И чо? В марийке часто бывает, что чего нет. Но обычно потом подвозят.

17.03.2020 13:33
- гость -

Сами на всех сайтах пишут,что коронавирус может протекать бессимптомно.Человек может ходить и заражать окружающих.А школы не закрывают раньше времени.Где логика?

17.03.2020 13:39
- гость -


17.03.2020 13:27
- гость -
истерички по своему понимают, сейчас будут бегать кругами, рвать себе шевелюру

17.03.2020 13:39
- гость -

17.03.2020 12:32
гость
Более правильная формулировка "на сегодняшний день не выявлено".

17.03.2020 12:53
гость
Очень странная позиция - ждать, когда рванет. По прилету из столицы никто не проверяет. Хоть обкашляйся.

Да вокруг все (болеют) прибаливают. Кто кого проверяет на коронавирус?!!!!!

17.03.2020 13:41
- гость -

17.03.2020 13:16
- гость -

Не, гречка есть, и по старой цене)

17.03.2020 13:42
- гость -

Так вот, САХАРА НЕТ! ПУСТЫЕ ПОЛКИ!

Ну так антисептика же нет, вот люди его и производят)

17.03.2020 13:50
- гость -

Молодцы главы регионов,где детей отпустили на досрочные каникулы. Риск вспышки несопоставим с этими днями учебы. Вообще не понятно решение!

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
13:45
Возможны подтопления. Прогноз ЧС на 17 марта 0
13:31
Иномарка столкнулась с кузовом БелАЗа под Барнаулом. Фото 1
13:19
Ректор алтайского "политеха" объяснил, почему вуз не перешел на дистанционное обучение 5
13:04
"Дать пинка". Кто из алтайских политиков и не политиков хочет стать "Лидером России" 2
12:52
Барнаульский вице-мэр, подозреваемый во взяточничестве, пока сохраняет свое кресло 5
12:38
Каждый 12-й россиянин отрицательно относится к женщинам-таксистам 1
12:24
Барнаульцы массово скупают недвижимость на фоне падения рубля 14
12:11
Как грязная вентиляция влияет на воздух в помещении. Инфографика 0
12:00
"Ситуация в крае хорошая". Роспотребнадзор утверждает, что коронавируса на Алтае нет 23
11:52
Что за праздник День святого Патрика и как его отмечают 17
11:33
Студенты АлтГУ проведут "кухонный" митинг за введение карантина 16
11:22
Барнаульский автовокзал отменил все международные рейсы в Казахстан 2
11:08
Предлагали деньги, угрожали. Эколог-правдоруб Грибков о том, как уничтожают лес 4
11:02
Окунуться в спортивную жизнь: в центре Барнаула откроется новый бассейн 13
10:49
Актер из "Игры престолов" заболел коронавирусом 0
10:38
Водитель иномарки сбил двоих детей в Горном Алтае 3
10:23
Муж и жена избили пожилую жительницу Барнаула из-за собак. Видео 41
10:11
Матчи "АлтайБаскета" в Барнауле экстренно отменили из-за коронавируса 3
10:03
Рубрика "Эксперименты": музей "Как-Так?" приглашает на интерактивные научные шоу 2
09:40
Крупные алтайские вузы не перешли на дистанционное обучение 39
09:19
Экс-возлюбленный застрелил уроженку Алтая и ее дочь под Ростовом 0
09:01
В зоне "турбулентности": куда вложить деньги при обвале рубля 0
08:50
Конституционный суд признал законным обнуление сроков Путина 71
08:35
862 человека умерли от коронавируса за сутки 0
08:20
Строитель со стажем. Кто такой вице-мэр Барнаула Сергей Демин и за что его арестовали 22
08:03
Матчи в Барнауле не станут проводить при пустых трибунах из-за угрозы коронавируса 5
07:50
Музыкант похудел на 50 кг, питаясь один раз в день 2
07:39
Литва, Болгария и Исландия: кто составит конкуренцию Little Big на Евровидении 0
07:22
Стало известно, каким будет самый большой квартал Барнаула 31
07:05
Фермеры смогут экономить: на Алтае стали производить силосы 0
06:51
Барнаульские фирмы могут оставить Саратов без пляжа 2
06:37
Эстетика заброшенного Потока 8
06:20
"Мы не знаем, с чем столкнулись". Почему из-за коронавируса страны закрывают границы 37
06:04
Тепло и без осадков. О погоде в Алтайском крае 17 марта 0
23:30
ЕС запрещает въезд в страны Шенгенской зоны 0
23:18
Минздрав: в Алтайском крае не выявлено случаев заражения коронавирусом 17
22:51
Сотовая связь в России может подорожать на 20% 3
22:22
Рецидивистка из Новоалтайска всадила нож в грудь возлюбленного 1
21:51
Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93 1
21:29
75 миллионов рублей выделили в Алтайском крае на приведение в порядок памятников ВОВ 1
20:42
Эксперты предупредили о крупнейшем падении спроса на нефть в истории 1
20:11
Каникулы в алтайских школах начнутся раньше из-за коронавируса 8
19:45
Мужчина с колуном ограбил пенсионера на Алтае 2
19:19
Фасадная отделка многоэтажки осыпается на проспекте Ленина в Барнауле. Фото 8
18:47
Первый канал из-за коронавируса начал снимать программы без зрителей 2
18:15
"Скоро увидим". У алтайского Минэкономразвития появится руководитель 5
17:49
Единороссы взяли на контроль перевод школьников Алтая на бесплатное горячее питание 3
17:45
Появилось видео задержания заместителя главы Барнаула в собственном особняке 30
17:39
Россияне стали чаще заказывать еду на дом из-за коронавируса 6
17:21
60 человек в Бийске могут остаться без работы из-за оптимизации больниц 5

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.