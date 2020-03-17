"Ситуация в крае хорошая". Роспотребнадзор утверждает, что коронавируса на Алтае нет

Больных новой коронавирусной инфекцией в Алтайском крае нет. Об этом amic.ru сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

По ее словам, под наблюдением врачей находятся 87 человек. 82 – это жители Алтайского края, прилетевшие с отдыха из 19 стран мира. Еще пятеро – граждане Китая.

Как уже сообщал amic.ru, ранее в алтайском Минздраве также заявили, что фактов заражения коронавирусом в регионе нет. В ведомстве отметили, что в случае выявления больных на территории края об этом незамедлительно проинформируют население.

По последним данным, в России зарегистрировано 93 случая заражения коронавирусом. В мире инфицировано более 167 тысяч человек. Общее число жертв составило 6606 человек, из них 3388 – за пределами Китая.