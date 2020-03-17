"Ситуация в крае хорошая". Роспотребнадзор утверждает, что коронавируса на Алтае нет

Больных новой коронавирусной инфекцией в Алтайском крае нет. Об этом amic.ru сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
По ее словам, под наблюдением врачей находятся 87 человек. 82 – это жители Алтайского края, прилетевшие с отдыха из 19 стран мира. Еще пятеро – граждане Китая.
Как уже сообщал amic.ru, ранее в алтайском Минздраве также заявили, что фактов заражения коронавирусом в регионе нет. В ведомстве отметили, что в случае выявления больных на территории края об этом незамедлительно проинформируют население.
По последним данным, в России зарегистрировано 93 случая заражения коронавирусом. В мире инфицировано более 167 тысяч человек. Общее число жертв составило 6606 человек, из них 3388 – за пределами Китая.
Комментарии
А не отметить ли это дело народными гуляниями, совместив их с праздником в поддержку Крыма и дня рождения тов.Ульянова-Ленина!
Так его и в Москве не было...
Интересно, почему Роспотребнадзор, а не Минздрав?
Больных "нет" или "не выявлено"? Всё-таки русский язык велик и могуч, надо бы уточнять формулировки.
Вот масок в аптеках в Барнауле - нет, антисептиков тоже - нет
12:06
Это ж ведь получается Алтайно нет.
7.03.2020 12:08
- гость -
антисептиков тоже - нет
Ой, а куда ж они делись? Где их тогда алкаши берут каждый день?
И хлоргексидин в любой аптеке.
Везде есть,а на Алтае нет
Более правильная формулировка "на сегодняшний день не выявлено".
Очень странная позиция - ждать, когда рванет. По прилету из столицы никто не проверяет. Хоть обкашляйся.
Несчастные случаи были? будут.
Что за инициативы, какой важностью обусловлены, чтобы в период объявленной пандемии организовывать посещение барнаульцами мест скопления людей:
В подъезде объявление, надо посетить Газпром-распределение на Соцпроспекте, чтобы перезаключить договор. Тем, у кого договор ранее ноября 2017 года. То есть практически всем. Не только поехать (50 рублей), потратить день. Но ещё и взять новую справку в УК о количестве человек ( 3 часа времени).
Зачем пользователю новый договор? Или Газпром хочет включить какие-то новые условия,
ущемляющие права граждан? Интересная мода каждые 1,5 года заключать новые договоры.
А зачем люди толпами справки носят на льготы/субсидии? в соцзащите есть программа где они все видят и могут без участия бабушек все делать.
Захожу сегодня утром в Марию-Ра купить кефир, да и сахар вчера закончился.
Так вот, САХАРА НЕТ! ПУСТЫЕ ПОЛКИ!
Торгаши специально все убирают с полок, создают ажиотаж подымут цену и все купят.
17.03.2020 13:14
- гость -
А зачем люди толпами справки носят на льготы/субсидии? в соцзащите есть программа где они все видят и могут без участия бабушек все делать.
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Все видят. А "Газпром -распределение" нет.
Кста чем больше бабок будет шариться по соцзащитам тем меньше бабок в будущем.
17.03.2020 13:14
- гость -
А зачем люди толпами справки носят на льготы/субсидии? в соцзащите есть программа где они все видят и могут без участия бабушек все делать.
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Так справки Газпрому нужны не для того, чтобы дать людям субсидии. Газпром хочет перезаключить договоры. Зачем?
17.03.2020 13:20
- гость -
Кста чем больше бабок будет шариться по соцзащитам тем меньше бабок в будущем.
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Газпром в помощь со своими инициативами по истреблению бабок(не денег).
17.03.2020 13:14
- гость -
И чо? В марийке часто бывает, что чего нет. Но обычно потом подвозят.
Сами на всех сайтах пишут,что коронавирус может протекать бессимптомно.Человек может ходить и заражать окружающих.А школы не закрывают раньше времени.Где логика?
17.03.2020 13:27
- гость -
истерички по своему понимают, сейчас будут бегать кругами, рвать себе шевелюру
17.03.2020 12:32
гость
Более правильная формулировка "на сегодняшний день не выявлено".
17.03.2020 12:53
гость
Очень странная позиция - ждать, когда рванет. По прилету из столицы никто не проверяет. Хоть обкашляйся.
Да вокруг все (болеют) прибаливают. Кто кого проверяет на коронавирус?!!!!!
17.03.2020 13:16
- гость -
Не, гречка есть, и по старой цене)
Так вот, САХАРА НЕТ! ПУСТЫЕ ПОЛКИ!
Ну так антисептика же нет, вот люди его и производят)
Молодцы главы регионов,где детей отпустили на досрочные каникулы. Риск вспышки несопоставим с этими днями учебы. Вообще не понятно решение!