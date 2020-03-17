Барнаульцы массово скупают недвижимость на фоне падения рубля

На рынке недвижимости Барнаула наблюдается резкий рост спроса, сообщает "Алтайский портал недвижимости".
Эксперты связывают это со стремлением населения выгодно вложить деньги, пока их не "съела" девальвация из-за падения курса рубля. Кроме того, весной традиционно увеличивается количество сделок по приобретению жилья.
"Наши клиенты сейчас принимают решение о покупке быстро, понимая, что недвижимость – это стабильный актив, – рассказала президент Союза риелторов Барнаула Лариса Мельситова. – Особенно заметно ускоряются сделки в сегменте эконом-класса, в то время как владельцы дорогих объектов не торопятся их продавать и не пересчитывают стоимость в валюте".
Вместе с тем, это пока не вызвало резкого взлета стоимости квартир. Застройщики утверждают, что ажиотаж не настолько велик, чтобы из-за этого накручивать ценник.
По словам председателя правления Союза строителей Алтайского края Александра Мишустина, корректировка цен происходит плавно, и зависит во многом от степени готовности и удорожания себестоимости. Мишустин утверждает, что у игроков на рынке недвижимости есть понимание: доходы жителей региона невелики, и поэтому скачок цен негативно скажется на спросе.
Комментарии
у ыкспертов-риелторов-дармоедов совсем дела плохи стали?
Рекламу заказывали?
прям скупают.... в очереди выстроились...
через год будут продавать вполцены!
ню, как будто они ЗП в долларах получают
С утра купил две квартиры в новом фонде. Сейчас пообедаю и еще три прикуплю. А потом проснусь.
Довели страну!
От безвыходности люди недвижимость скупают.
Что дальше!?
И я вот тоже деньги в мешке держал, ждал момента. Момент настал, прими гастал!
вот вруны-то
Шизофрения, это когда врёшь и сам веришь во враньё...
Квартиры не скупают, и вот почему:
- у кого нет денег, у того не на что купить
- у кого есть деньги, у того есть и мозги, чтобы не тратить деньги на заведомо дешевеющий ресурс с завшенной продажной ценой.
Вот и всё! (с) гр. Delirium "Доктор Фрейд"
Барнаульцы массово за чертой бедности, а не квартиры скупают. Три лишних хрущёвки за месяц - ниачом.
Довел страну Путин. Пойду тоже присмотрю себе этаж в новостройках.
"Строителям", мечтающим о том, чтобы их яранги из дерьма и палок ("каркасные" дома) разлетались как горячие пирожки следует привести свою доходность в соответствие с платёжеспособностью населения и отключить врождённую синайскую жадность...
Сие по определению невозможно, у жадности дна нет. Россия сэр!