Барнаульцы массово скупают недвижимость на фоне падения рубля

На рынке недвижимости Барнаула наблюдается резкий рост спроса, сообщает "Алтайский портал недвижимости".

Эксперты связывают это со стремлением населения выгодно вложить деньги, пока их не "съела" девальвация из-за падения курса рубля. Кроме того, весной традиционно увеличивается количество сделок по приобретению жилья.

"Наши клиенты сейчас принимают решение о покупке быстро, понимая, что недвижимость – это стабильный актив, – рассказала президент Союза риелторов Барнаула Лариса Мельситова. – Особенно заметно ускоряются сделки в сегменте эконом-класса, в то время как владельцы дорогих объектов не торопятся их продавать и не пересчитывают стоимость в валюте".

Вместе с тем, это пока не вызвало резкого взлета стоимости квартир. Застройщики утверждают, что ажиотаж не настолько велик, чтобы из-за этого накручивать ценник.

По словам председателя правления Союза строителей Алтайского края Александра Мишустина, корректировка цен происходит плавно, и зависит во многом от степени готовности и удорожания себестоимости. Мишустин утверждает, что у игроков на рынке недвижимости есть понимание: доходы жителей региона невелики, и поэтому скачок цен негативно скажется на спросе.