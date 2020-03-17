Вторник, 17 Март, 13:55

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,13
€ 82,75
7°
Обь
1см +1


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Великий пост-2020Изменение КонституцииЭпидемия китайского коронавируса
Новости

Барнаульцы массово скупают недвижимость на фоне падения рубля

, ИА "Амител"
Всплеск спроса связан со стремлением выгодно вложить деньги
Фото: adalin-stroy.ru

Фото: adalin-stroy.ru

На рынке недвижимости Барнаула наблюдается резкий рост спроса, сообщает "Алтайский портал недвижимости".

Эксперты связывают это со стремлением населения выгодно вложить деньги, пока их не "съела" девальвация из-за падения курса рубля. Кроме того, весной традиционно увеличивается количество сделок по приобретению жилья.

"Наши клиенты сейчас принимают решение о покупке быстро, понимая, что недвижимость – это стабильный актив, – рассказала президент Союза риелторов Барнаула Лариса Мельситова. – Особенно заметно ускоряются сделки в сегменте эконом-класса, в то время как владельцы дорогих объектов не торопятся их продавать и не пересчитывают стоимость в валюте".

Вместе с тем, это пока не вызвало резкого взлета стоимости квартир. Застройщики утверждают, что ажиотаж не настолько велик, чтобы из-за этого накручивать ценник.

По словам председателя правления Союза строителей Алтайского края Александра Мишустина, корректировка цен происходит плавно, и зависит во многом от степени готовности и удорожания себестоимости. Мишустин утверждает, что у игроков на рынке недвижимости есть понимание: доходы жителей региона невелики, и поэтому скачок цен негативно скажется на спросе.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

17.03.2020 12:31
- гость -

у ыкспертов-риелторов-дармоедов совсем дела плохи стали?

17.03.2020 12:33
- гость -

Рекламу заказывали?

17.03.2020 12:34
111

прям скупают.... в очереди выстроились...

17.03.2020 12:48
- гость -

через год будут продавать вполцены!

17.03.2020 12:48
- гость -

ню, как будто они ЗП в долларах получают

17.03.2020 12:55
- гость -

С утра купил две квартиры в новом фонде. Сейчас пообедаю и еще три прикуплю. А потом проснусь.

17.03.2020 12:57
iOne

Довели страну!
От безвыходности люди недвижимость скупают.
Что дальше!?

17.03.2020 12:58
- гость -

И я вот тоже деньги в мешке держал, ждал момента. Момент настал, прими гастал!

17.03.2020 13:03
- гость -

вот вруны-то

17.03.2020 13:18
Митенька ржевский

Шизофрения, это когда врёшь и сам веришь во враньё...
Квартиры не скупают, и вот почему:
- у кого нет денег, у того не на что купить
- у кого есть деньги, у того есть и мозги, чтобы не тратить деньги на заведомо дешевеющий ресурс с завшенной продажной ценой.
Вот и всё! (с) гр. Delirium "Доктор Фрейд"

17.03.2020 13:28
Риэлтор

Барнаульцы массово за чертой бедности, а не квартиры скупают. Три лишних хрущёвки за месяц - ниачом.

17.03.2020 13:29
- гость -

Довел страну Путин. Пойду тоже присмотрю себе этаж в новостройках.

17.03.2020 13:35
Митенька ржевский

"Строителям", мечтающим о том, чтобы их яранги из дерьма и палок ("каркасные" дома) разлетались как горячие пирожки следует привести свою доходность в соответствие с платёжеспособностью населения и отключить врождённую синайскую жадность...

17.03.2020 13:40
Митьке

Сие по определению невозможно, у жадности дна нет. Россия сэр!

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
13:45
Возможны подтопления. Прогноз ЧС на 17 марта 0
13:31
Иномарка столкнулась с кузовом БелАЗа под Барнаулом. Фото 1
13:19
Ректор алтайского "политеха" объяснил, почему вуз не перешел на дистанционное обучение 5
13:04
"Дать пинка". Кто из алтайских политиков и не политиков хочет стать "Лидером России" 2
12:52
Барнаульский вице-мэр, подозреваемый во взяточничестве, пока сохраняет свое кресло 5
12:38
Каждый 12-й россиянин отрицательно относится к женщинам-таксистам 1
12:24
Барнаульцы массово скупают недвижимость на фоне падения рубля 14
12:11
Как грязная вентиляция влияет на воздух в помещении. Инфографика 0
12:00
"Ситуация в крае хорошая". Роспотребнадзор утверждает, что коронавируса на Алтае нет 23
11:52
Что за праздник День святого Патрика и как его отмечают 17
11:33
Студенты АлтГУ проведут "кухонный" митинг за введение карантина 16
11:22
Барнаульский автовокзал отменил все международные рейсы в Казахстан 2
11:08
Предлагали деньги, угрожали. Эколог-правдоруб Грибков о том, как уничтожают лес 4
11:02
Окунуться в спортивную жизнь: в центре Барнаула откроется новый бассейн 13
10:49
Актер из "Игры престолов" заболел коронавирусом 0
10:38
Водитель иномарки сбил двоих детей в Горном Алтае 3
10:23
Муж и жена избили пожилую жительницу Барнаула из-за собак. Видео 41
10:11
Матчи "АлтайБаскета" в Барнауле экстренно отменили из-за коронавируса 3
10:03
Рубрика "Эксперименты": музей "Как-Так?" приглашает на интерактивные научные шоу 2
09:40
Крупные алтайские вузы не перешли на дистанционное обучение 39
09:19
Экс-возлюбленный застрелил уроженку Алтая и ее дочь под Ростовом 0
09:01
В зоне "турбулентности": куда вложить деньги при обвале рубля 0
08:50
Конституционный суд признал законным обнуление сроков Путина 71
08:35
862 человека умерли от коронавируса за сутки 0
08:20
Строитель со стажем. Кто такой вице-мэр Барнаула Сергей Демин и за что его арестовали 22
08:03
Матчи в Барнауле не станут проводить при пустых трибунах из-за угрозы коронавируса 5
07:50
Музыкант похудел на 50 кг, питаясь один раз в день 2
07:39
Литва, Болгария и Исландия: кто составит конкуренцию Little Big на Евровидении 0
07:22
Стало известно, каким будет самый большой квартал Барнаула 31
07:05
Фермеры смогут экономить: на Алтае стали производить силосы 0
06:51
Барнаульские фирмы могут оставить Саратов без пляжа 2
06:37
Эстетика заброшенного Потока 8
06:20
"Мы не знаем, с чем столкнулись". Почему из-за коронавируса страны закрывают границы 37
06:04
Тепло и без осадков. О погоде в Алтайском крае 17 марта 0
23:30
ЕС запрещает въезд в страны Шенгенской зоны 0
23:18
Минздрав: в Алтайском крае не выявлено случаев заражения коронавирусом 17
22:51
Сотовая связь в России может подорожать на 20% 3
22:22
Рецидивистка из Новоалтайска всадила нож в грудь возлюбленного 1
21:51
Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93 1
21:29
75 миллионов рублей выделили в Алтайском крае на приведение в порядок памятников ВОВ 1
20:42
Эксперты предупредили о крупнейшем падении спроса на нефть в истории 1
20:11
Каникулы в алтайских школах начнутся раньше из-за коронавируса 8
19:45
Мужчина с колуном ограбил пенсионера на Алтае 2
19:19
Фасадная отделка многоэтажки осыпается на проспекте Ленина в Барнауле. Фото 8
18:47
Первый канал из-за коронавируса начал снимать программы без зрителей 2
18:15
"Скоро увидим". У алтайского Минэкономразвития появится руководитель 5
17:49
Единороссы взяли на контроль перевод школьников Алтая на бесплатное горячее питание 3
17:45
Появилось видео задержания заместителя главы Барнаула в собственном особняке 30
17:39
Россияне стали чаще заказывать еду на дом из-за коронавируса 6
17:21
60 человек в Бийске могут остаться без работы из-за оптимизации больниц 5

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.