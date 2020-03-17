Каждый 12-й россиянин отрицательно относится к женщинам-таксистам

Лишь 8% россиян недовольны, если на заказ приезжает такси с девушкой за рулем.

Почти половине (48%), наоборот, нравятся женщины-таксисты. Остальным все равно, кто находится за рулем такси. Об этом говорится в исследовании портала "Авито. Работа", результаты которого приводит РИА "Новости".

В первую очередь, в женщинах-таксистах ценят аккуратность в езде: это отметили 55% мужчин и 46% женщин. Кроме того, по мнению респондентов, таксистки более опрятны, вежливы в общении с пассажиром, предпочитают спокойную музыку и ведут приятные беседы.

Добавим, что опрос приурочили ко Дню таксиста, который отмечают 22 марта.