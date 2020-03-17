Замглавы Барнаула по строительству и земельным отношениям Сергей Демин, накануне задержанный по подозрению в получении взятки, пока сохраняет за собой должность вице-мэра. Правовых оснований уволить Демина пока нет, рассказали amic.ru в администрации города.

18 марта Октябрьский районный суд примет решение по мере пресечения для высокопоставленного чиновника. Вероятнее всего, судья Алексей Шалабода отправит Демина на два месяца в СИЗО.

В настоящее время обязанности вице-мэра исполняет председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Дмитрий Аристов.

Напомним, замглавы администрации Барнаула подозревают в получении взятки в особо крупном размере. В отношении вице-мэра возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 6 ст. 290 УК РФ. По предварительным данным следствия, Сергей Демин в 2019 году, сговорившись с гендиректором "Барнаулкапстроя", получил от предпринимателя взятку в размере 2,9 млн рублей. Деньги предназначались за общее покровительство и лояльное отношение к компании бизнесмена со стороны администрации города.