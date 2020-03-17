Ректор алтайского "политеха" объяснил, почему вуз не перешел на дистанционное обучение

Алтайский технический университет отказался от перехода на дистанционную форму обучения, так как пока не видит угрозы для студентов и преподавателей. Об этом заявил ректор вуза Андрей Марков.

"14 марта 2020 года министром образования и науки России Валерием Фольковым издан приказ о препятствовании распространения коронавирусной инфекции. В нем нам, вузам, рекомендовано в случае обострения ситуации перейти на режим дистанционного обучения. Но мы понимаем, что находимся на территории Алтайского края, где обстановка стабильная и спокойная. В регионе создан штаб по предупреждению распространения коронавируса под председательством губернатора Виктора Томенко, проходят совещания. Мы знаем, чрезвычайной ситуации в крае нет, поэтому и необходимости переходить на дистанционное обучение тоже нет.

Однако если эпидемиологическая обстановка в регионе ухудшится, то вуз немедленно будет закрыт для очного посещения студентов. К этому готовы и руководство "политеха", и преподаватели.

"Если в крае или в вузе что-то случится, что вызовет опасность распространения или появления коронавирусной инфекции, вуз готов перейти на дистанционное обучение. Я подписал приказ, что каждый заведующий кафедрой, каждый преподаватель должен подготовить комплект документов для перехода на дистанционное образование", – отмечает ректор.

У каждого студента есть личный кабинет, и там будет размещена вся информация для занятий. При этом на зарплатах преподавателей эта мера никак не отразится", – говорит Марков.

Студенты вуза могут узнать всю оперативную информацию по горячей линии, которая скоро заработает в вузе.

"Мы усилили меры по профилактики вируса, это и санитарная уборка, и предупреждение студентов о необходимости соблюдения мер безопасности. В вузе тоже создан штаб по предупреждению распространения коронавируса, на днях будет организована горячая линия", – добавляет Андрей Марков.

Напомним, 16 марта из ведущих вузов края поступала информация об их закрытии до конца апреля. Однако после совещания в региональном министерстве образования ни один университет не перешел на дистанционное обучение.