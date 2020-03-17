В Новоалтайске собирают одежду женщине с детьми, у которой сгорел дом

Фото: vk.com/incident22

Жительница Новоалтайска с двумя детьми остались без крыши над головой в результате пожара, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

Возгорание произошло 13 марта в доме № 105 на улице Сосняк. Огонь охватил жилье на площади 50 квадратных метров. Почти все вещи семьи уничтожены пламенем.

Горожанка попросила о помощи. Ей требуется женская и детская одежда. У матери – 54-56 размер, у дочери – 36 (рост 140 см), у сына – 31 (125 см).

Неравнодушные люди могут принести одежду по адресу: Новоалтайск, 7 микрорайон, д. 17, 2 подъезд, кв. 92.