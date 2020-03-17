Как показало исследование, среднестатистический покупатель пива в России – это мужчина от 30 до 40 лет, с высшим образованием, женатый. К таким выводам пришли аналитики холдинга "Ромир", сообщает "Лента.ру".

По данным исследования, 40% потребителей пива – мужчины от 30 до 40 лет. При этом более половины имеют высшее образование. В браке состоит три четверти из них, но при этом лишь у 40% есть дети.

Любитель пенного напитка обычно используют WhatsApp и "ВКонтакте", а из радиостанций обычно выбирают "Европу Плюс", "Русское радио" и "Ретро ФМ".

Ранее amic.ru сообщал, что пиво является самым опасным алкоголем. Металлы (например, кобальт), содержащиеся в пенных напитках, вызывают кардиопатию, ожирение сердца, за патологией нередко следует смерть человека.