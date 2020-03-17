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В России рассказали, как выглядят покупатели пива

, ИА "Амител"
Более половины из них имеют высшее образование
Фото: all-dieta.ru

Фото: all-dieta.ru

Как показало исследование, среднестатистический покупатель пива в России – это мужчина от 30 до 40 лет, с высшим образованием, женатый. К таким выводам пришли аналитики холдинга "Ромир", сообщает "Лента.ру".

По данным исследования, 40% потребителей пива – мужчины от 30 до 40 лет. При этом более половины имеют высшее образование. В браке состоит три четверти из них, но при этом лишь у 40% есть дети.

Любитель пенного напитка обычно используют WhatsApp и "ВКонтакте", а из радиостанций обычно выбирают "Европу Плюс", "Русское радио" и "Ретро ФМ".

Ранее amic.ru сообщал, что пиво является самым опасным алкоголем. Металлы (например, кобальт), содержащиеся в пенных напитках, вызывают кардиопатию, ожирение сердца, за патологией нередко следует смерть человека.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

17.03.2020 16:02
- гость -

Не ну все верно. Только жены нет)))

17.03.2020 16:05
- гость -

Зачем о них рассказывать, если каждую пятницу можно этих обрыганов увидеть возле каждой пивнушки?

17.03.2020 16:13
АБОРИГЕН

Типичный образец псевдоновости. Навязывается некая совершенно не актуальная повестка и начинается бессмысленная жовань. При это амик пошел дальше, он начал в одной псевдоновости ссылаться на другую псевдоновость. Молодцы, команда "профессионалов".

17.03.2020 16:22
гость

Все врут. Высших два.Жена, дети, внуки есть. Пивного живота нет. Пиво пью последних 20 лет регулярно.Возраст 65.

17.03.2020 16:24
бродяга

17.03.2020 16:13
АБОРИГЕН


Типичный образец псевдоновости. Навязывается некая совершенно не актуальная повестка и начинается бессмысленная жовань. При это амик пошел дальше, он начал в одной псевдоновости ссылаться на другую псевдоновость. Молодцы, команда "профессионалов".

Согласен на все 200%

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