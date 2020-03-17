Как показало исследование, среднестатистический покупатель пива в России – это мужчина от 30 до 40 лет, с высшим образованием, женатый. К таким выводам пришли аналитики холдинга "Ромир", сообщает "Лента.ру".
По данным исследования, 40% потребителей пива – мужчины от 30 до 40 лет. При этом более половины имеют высшее образование. В браке состоит три четверти из них, но при этом лишь у 40% есть дети.
Любитель пенного напитка обычно используют WhatsApp и "ВКонтакте", а из радиостанций обычно выбирают "Европу Плюс", "Русское радио" и "Ретро ФМ".
Ранее amic.ru сообщал, что пиво является самым опасным алкоголем. Металлы (например, кобальт), содержащиеся в пенных напитках, вызывают кардиопатию, ожирение сердца, за патологией нередко следует смерть человека.
Комментарии
Не ну все верно. Только жены нет)))
Зачем о них рассказывать, если каждую пятницу можно этих обрыганов увидеть возле каждой пивнушки?
Типичный образец псевдоновости. Навязывается некая совершенно не актуальная повестка и начинается бессмысленная жовань. При это амик пошел дальше, он начал в одной псевдоновости ссылаться на другую псевдоновость. Молодцы, команда "профессионалов".
Все врут. Высших два.Жена, дети, внуки есть. Пивного живота нет. Пиво пью последних 20 лет регулярно.Возраст 65.
17.03.2020 16:13
АБОРИГЕН
Типичный образец псевдоновости. Навязывается некая совершенно не актуальная повестка и начинается бессмысленная жовань. При это амик пошел дальше, он начал в одной псевдоновости ссылаться на другую псевдоновость. Молодцы, команда "профессионалов".
Согласен на все 200%