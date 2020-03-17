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Возможны подтопления. Прогноз ЧС на 17 марта

, ИА "Амител"
МЧС предупреждает об активном таянии снега
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Прогноз возникновения чрезвычайных ситуаций на территории региона на 17 марта опубликовала пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

В регионе сохраняется высокий риск техногенных пожаров, ДТП и происшествий на водных объектах. Наибольшая вероятность возникновения возгораний существует в Алейске и Заринске.

Ожидается повышенный риск ДТП, в том числе из-за сложных погодных условий: гололеда, тумана и мокрого снега.

Кроме того, в связи с активным таянием снега возможно подтопление пониженных мест рельефа. Самый высокий риск наблюдается в Алтайском, Змеиногорском, Красногорском, Краснощековском, Солонешенском и Чарышском районах.

На озерах и реках края возможны провалы людей и техники под лед. Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться в Барнауле, Алтайском, Егорьевском, Завьяловском, Каменском, Советском, Третьяковском и Шелаболихинском районах.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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