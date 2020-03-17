Запаса продуктов в магазинах хватит на восемь недель без дополнительных поставок. Об этом во вторник, 17 марта, сообщил пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко. Он добавил, что при этом магазины ведут дополнительные закупки, обеспечивая запас на своих складах.

Власенко рассказал, что из-за коронавируса россияне стали чаще покупать еду, средства гигиены и бытовую химию. Самые популярные товары – крупа, макароны, туалетная бумага и антисептики. Но вместе со спросом растет и объем закупок, и соотечественникам не стоит бояться дефицита.

По словам Власенко, у торговых сетей сейчас нет проблем ни с запасами, ни с поставками. Федеральные власти при этом работают над ускорением доставки продукции из-за сложившейся ситуации.

Как ранее сообщал amic.ru, директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков заявил, что дефицита продуктов из-за коронавируса не будет. По его словам, в России производство превышает потребление и запасов хватит на всех.