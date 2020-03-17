Запаса продуктов в магазинах хватит на восемь недель без дополнительных поставок. Об этом во вторник, 17 марта, сообщил пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко. Он добавил, что при этом магазины ведут дополнительные закупки, обеспечивая запас на своих складах.
Власенко рассказал, что из-за коронавируса россияне стали чаще покупать еду, средства гигиены и бытовую химию. Самые популярные товары – крупа, макароны, туалетная бумага и антисептики. Но вместе со спросом растет и объем закупок, и соотечественникам не стоит бояться дефицита.
По словам Власенко, у торговых сетей сейчас нет проблем ни с запасами, ни с поставками. Федеральные власти при этом работают над ускорением доставки продукции из-за сложившейся ситуации.
Как ранее сообщал amic.ru, директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков заявил, что дефицита продуктов из-за коронавируса не будет. По его словам, в России производство превышает потребление и запасов хватит на всех.
Комментарии
Бояться конечно не стоит , но лишнее 5-10 кг. гречки купить не помешает !
А ещё говорят соль запретят из-за вируса
Запасы есть. Продуктов в магазинах хватит как минимум на два месяца
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а надо как минимум на полгода
17.03.2020 16:59
- гость -
Чё головка ва-ва? Куда их складировать на полгода?
17.03.2020 17:17
- гость -
17.03.2020 16:59
- гость -
Чё головка ва-ва? Куда их складировать на полгода?
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Ой, да в 90х не было семьи, у которой не стоял мешок сахара и мешок муки. Да, ещё коробка амерских окорочков в 15 кг. Продавалось зачастую с доставкой на дом, привозили парни и доставляли прямо на этаж, в квартиру. Сервис входил в цену покупки.
первый человек погиб в России от короновируса!В гараже на него упал 200-кг стеллаж с гречкой, макаронами и тушенкой которыми он запасся.
в марии-ра на Южном сахара нет...