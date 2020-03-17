23 марта Центральный районный суд Барнаула завершит рассмотрение уголовного дела бывшего управделами губернатора Алтайского края Алексея Белобородова. Процесс растянулся более чем на год. Обвинение просит для бывшего чиновника 11 лет колонии строгого режима, защита настаивает на полной невиновности Белобородова и уверена, что дело сфабриковано и носит ярко выраженный политический оттенок, то есть, по сути, является заказным. Amic.ru вспоминает, какие обвинения предъявляли Белобородову и как развивалось уголовное дело.

Неудавшийся пролог

Уголовное дело в отношении Алексея Белобородова возбудили 3 октября 2017 года. По версии следствия, часть средств краевого бюджета, которые были выделены на программу по совершенствованию государственного и муниципального управления, чиновник пустил на покупку для автохозяйства возглавляемого им управления трех автомобилей Mercedes-Benz общей стоимостью более 18 млн рублей.

После возбуждения уголовного дела Алексей Белобородов был отстранен от занимаемой должности, на которую в 2013 году его назначил губернатор Александр Карлин, а уволили его уже летом 2018 года. Приказ об увольнении подписывал уже новый глава региона Виктор Томенко (на тот момент в статусе врио).

Сейчас Алексея Белобородова обвиняют в получении взятки и растрате бюджетных средств в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, а также ч. 4 ст. 160 УК РФ). А вот статья, что вменялась Белобородову изначально – превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) – в деле больше не фигурирует.

Защищают экс-чиновника два адвоката – Виктор Чумаков и Олег Горохов.

Неожиданное продолжение

До августа 2018 года никаких иных претензий к Белобородову не предъявлялось. Однако затем огласке была предана история с участием директора компании "Ремстрой" Евгения Фоканова.

По версии следствия, в 2013 году Алексей Белобородов якобы обратился к своему знакомому Фоканову с предложением оказать услугу по выбору его компании в качестве единственного подрядчика выполнения работ на объектах, подведомственных управделами администрации Алтайского края. Таким образом, с компанией были заключены госконтракты, гражданско-правовые договоры и соглашения на выполнение работ по реконструкции, ремонту и строительству зданий и объектов. За это с 2013 по 2016 год Белобородов получил от директора строительной компании взятку. Обращает на себя внимание вид взятки – безвозмездное строительство и ремонт принадлежащих Белобородову объектов недвижимости. Всего на сумму более 3,6 млн рублей.

Кроме того, следствие настаивало, что экс-управделами алтайского губернатора при пособничестве Фоканова похитил более 32 млн рублей за работы по строительству и ремонту объектов, а также благоустройству территорий, подведомственных управлению, которые либо не проводились вообще, либо производились по завышенной стоимости.

Среди объектов, которые фигурировали в соглашении между управделами и "Ремстроем", значатся два дома в Барнауле: по улице Чкалова, 230 (располагается краевое Минприроды) и на Луговой, 13. Так, на реконструкцию здания министерства предусматривалось 79 млн рублей. По версии обвинения, Белобородов единолично принимал объект, не допуская до этой процедуры своих подчиненных. При этом он якобы заверил фиктивные договоры на 26 млн рублей (работы, которые фактически не выполнялись). Деньги были перечислены на банковский счет "Ремстроя".

В случае со зданием по адресу Луговая, 13, цена выполненных работ составляла уже 5,8 млн рублей, что, по оценке обвинения, значительно превышает существующие рыночные расценки.

Адвокаты Белобородова в ходе процесса неоднократно указывали на ряд промахов со стороны правоохранителей. В частности, по мнению защиты, обвинение было предъявлено без требований 44-ФЗ. "То, что вменяет моему подзащитному прокурор, просто невозможно сделать, учитывая систему сдержек и противовесов, содержащихся в данном законе. Кроме того, обвинение не представило описание объективной стороны преступления", – заявлял ранее Виктор Чумаков.

Между тем Алексей Белобородов своей вины не признал ни по одному из эпизодов дела. Адвокаты подсудимого также уверены, что их подзащитный невиновен. С августа 2018-го по май 2019-го Белобородов провел в СИЗО, далее меру пресечения ему заменили на домашний арест.

Уехавшие "Мерседесы"

Интересно, что к моменту окончания работы следственной группы (возглавляет следователь по особо важным делам 2-го отдела по расследованию ОВД СУ СКР по Алтайскому краю Роман Седешев) из дела Белобородова "уехали" три автомобиля Mercedes.



Как рассказал amic.ru адвокат Белобородова Виктор Чумаков, уголовное преследование на этот счет прекращено за отсутствием состава преступления. Правоохранители в итоге пришли к выводу, что автомобили покупались для обеспечения безопасности первых лиц региона.

По мнению Чумакова, не состоятельно обвинение и по другим оставшимся эпизодам. Так, юрист полагает, что Евгений Фоканов оговорил Белобородова под давлением. Это, в частности, позволило Фоканову избежать уголовной ответственности. Кроме того, возмущение адвоката вызывает тот факт, что следствие начисто проигнорировало в своих умозаключениях 44-ФЗ ("О контрактной системе в сфере закупок"). "Такое впечатление, что действие этого закона на Алтайский край в принципе не распространяется", – говорит Чумаков. Если опираться на данный закон, то что-либо вменить Белобородову невозможно, продолжает защитник, так как он не имел тех полномочий, о которых рассуждает обвинение на пару со следствием.

"Дело в том, – продолжает Виктор Чумаков, – что Белобородов не визировал ни один документ до того, как бумагу не проверили и не подписали подчиненные, являющиеся узкими специалистами в той или иной сфере. Только после этого управделами мог отдавать какие-либо распоряжения".

Между тем, как рассказал amic.ru помощник прокурора Центрального района Барнаула Денис Петрик, выступающий на процессе гособвинителем, прокуратура потребовала для Белобородова 11 лет лишения свободы, а также назначить штраф 36,5 млн рублей.

"Прокуратура согласилась с доводами следствия и поддержала обвинение в полном объеме. Оценку исследованным доказательствам и доводам стороны защиты даст суд при вынесении приговора", – отметил Петрик.

Сотрудничество и условный срок

Тем временем второй главный персонаж в данном уголовном деле –бизнесмен Евгений Фоканов, – согласившись сотрудничать со следствием, полностью признал свою вину. Его уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Суд приговорил Фоканова к трем годам условно с испытательным сроком на четыре года и штрафу в размере 300 тысяч рублей.

Стоит добавить, что адвокаты Белобородова в суде незадолго до окончания процесса продемонстрировали аудиозапись разговора главного свидетеля обвинения – директора ООО "Ремстрой" и сотрудника УФСБ по Алтайскому краю. Адвокаты Белобородова считают, что силовик давил на свидетеля, угрожая ему реальным сроком. Якобы поэтому Фоканов согласился на предъявленные ему условия.

В частности на аудио можно услышать следующее: "Нам не свойственно вести такие беседы, особенно без участия следователя и согласования. Ну, как бы ситуация нестандартная, что называется "под свою ответственность".

Сотрудник УФСБ убеждает Фоканова "сознаться" в том, что строитель не получал от Белобородова деньги за гараж, а построил его в качестве благодарности. В противном случае обещал, что они оба отправятся в колонию как соучастники мошенничества.

"Признайте, что вам за гараж не отдавали, и уходите чистый, вообще без всего, чистый. <…> Просто уже Алексею Федоровичу по вот этой земле обетованной не ходить. Вопрос решенный. <…> Чтобы по вам 159-ю сделать и закрыть вас, уже делать ничего не надо, все есть. Вы понимаете, если вы мне отказом ответите, меня же мои заставят это сделать. <…> Вы будете свидетелем обвинения или обвиняемым, выбор не велик. <…> Вам зачем за чужое отвечать, Евгений Михайлович?" – задает риторический вопрос собеседник Фоканова.

Интересно здесь и то, что целый ряд свидетелей по уголовному делу в суде меняли свои показания либо отказывались от ранее сказанного. В частности речь шла о разговорах Белобородова с третьими лицами, из которых якобы становилось ясно, что стоимость объекта была намеренно завышена. В ходе процесса вскрылись иные существенные нарушения при оформлении протоколов допроса свидетелей.

23 марта Центральный районный суд вынесет свое решение. Ожидается, что на оглашение вердикта у судьи Натальи Никитиной уйдет несколько часов. Но каким бы ни был приговор, можно предположить, что процесс получит свое продолжение уже в апелляционной инстанции. В данном случае – в Алтайском краевом суде.