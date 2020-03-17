"Нет больных – нет проблемы: массовые мероприятия на Алтае решили не отменять"

Отменять массовые мероприятия в Алтайском крае из-за угрозы распространения коронавируса в ближайшее время не планируется. Заведениям сферы культуры и спорта рекомендовано на собственное усмотрение решать – переносить или отменять то или иное мероприятие. Об этом сообщила заместитель управления Роспотребнадзора по региону Ульяна Калинина.

По ее словам, никакого документа о запрете массовых мероприятий в регионе нет. Есть рекомендация не проводить мероприятия с численностью более 200 человек. Как пояснила специалист, сейчас в Алтайском крае нет ни одного случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Под наблюдением врачей находится 87 человек, которые изолированы от других людей. Поэтому, по мнению специалистов, сейчас нет необходимости запрещать все массовые мероприятия по примеру Москвы.

Ранее мэр столицы страны подписал указ, которым ввел новые дополнительные ограничения в связи с ростом количества заражения коронавирусной инфекцией.

Запрещается проведение на территории города спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. Также принято решение приостановить проведение досуговых мероприятий с участием граждан, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) – с числом участников более 50 человек единовременно. Запрет является временным и будет действовать до 10 апреля.

По информации amic.ru некоторые учреждения культуры уже приняли решение о проведении мероприятий для алтайских школьников в период весенних каникул. Ведущие алтайские театры пока не планируют отменять спектакли. Также в Барнауле не будут перенесены различные спортивные соревнования. Вузы региона тоже обучаются в штатном режиме.