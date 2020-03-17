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Нет больных – нет проблемы: массовые мероприятия на Алтае решили не отменять

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией на территории Алтайского края нет

Отменять массовые мероприятия в Алтайском крае из-за угрозы распространения коронавируса в ближайшее время не планируется. Заведениям сферы культуры и спорта рекомендовано на собственное усмотрение решать – переносить или отменять то или иное мероприятие. Об этом сообщила заместитель управления Роспотребнадзора по региону Ульяна Калинина.

По ее словам, никакого документа о запрете массовых мероприятий в регионе нет. Есть рекомендация не проводить мероприятия с численностью более 200 человек. Как пояснила специалист, сейчас в Алтайском крае нет ни одного случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Под наблюдением врачей находится 87 человек, которые изолированы от других людей. Поэтому, по мнению специалистов, сейчас нет необходимости запрещать все массовые мероприятия по примеру Москвы.

Ранее мэр столицы страны подписал указ, которым ввел новые дополнительные ограничения в связи с ростом количества заражения коронавирусной инфекцией.

Запрещается проведение на территории города спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. Также принято решение приостановить проведение досуговых мероприятий с участием граждан, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) – с числом участников более 50 человек единовременно. Запрет является временным и будет действовать до 10 апреля.

По информации amic.ru некоторые учреждения культуры уже приняли решение о проведении мероприятий для алтайских школьников в период весенних каникул. Ведущие алтайские театры пока не планируют отменять спектакли. Также в Барнауле не будут перенесены различные спортивные соревнования. Вузы региона тоже обучаются в штатном режиме.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

17.03.2020 14:05
- гость -

Абсолютно правильное решение. Нечего панику разводить. Это грипп. От гриппа каждый год мрут.

17.03.2020 14:06
- гость -

после мероприятий сразу будут

17.03.2020 14:07
Александр

Не, ну правильно !
Давайте проводить , конечно!
Проще же потом с последствиями работать чем предотвращать...
Все очень продуманно , впрочем как всегда .

17.03.2020 14:08
- гость -

А с головой дружить товарищи, принимавшие такое решение, не пробовали?

17.03.2020 14:16
Гость

А то , что учреждения культуры приняли решение занять школьников во время каникул вообще огонь ...такими действиями скоро Китай перегоним по количеству заболевших.
А что , у нас людей много , зато дети окультурятся ...

17.03.2020 14:17
- гость -

Дибилы.

17.03.2020 14:17
- гость -

То, что происходит сейчас, это преступление!

17.03.2020 14:19
владимир

конечно, деньги надо еще подзароботать, че нам здоровье людей то....

17.03.2020 14:20
- гость -

ну да, в Москве тоже коронавируса когда-то не было, и все под наблюдением врачей находились. а сейчас уже 2 школы закрыты из-за подтвержденного коронавируса.
Алтайский край решил пойти по итальянскому сценарию?

17.03.2020 14:20
- гость -

Какая глупость!

17.03.2020 14:28
- гость -

И в Китае,и в Италии ,и во Франции,и...начиналось все с ОДНОГО заболевшего, которого,возможно,не сразу определили. А теперь посмотрите последствия.А кто будет отвечать за принятие такого решения?

17.03.2020 14:30
1

Это не грипп, але. Гриппами разных типов болеет за год порядка 10% популяции, не больше т.к. в основном есть иммунитет к ним.
Это новый вирус, и им может переболеть и 50% популяции, слушайте хотя бы эпидемиологов.
Теперь помножьте это на сочетание высокой вирулентность - каждый заражает в среднем 2-2.5 других, если нет ограничительных мер, и смертность в среднем 3.5% - сильно зависит от возможностей системы здравоохранения и скорости роста эпидемии.

17.03.2020 14:31
- гость -

вы о чем? сейчас нужно думать в какие акции лучше вложиться побырому: Zeva или Zeva+

17.03.2020 14:34
Гость

Шах и мат !
Гениальное решение .
Опыт других нам не нужен , сами разберёмся ...
Позор, конечно ...! Беспечность полнейшая.
Панику не надо создавать , но почему не начать с простых мер ?
Тут как специально

17.03.2020 14:34
Коник

Заголовок не совсем верный.
Не говорить о заразившихся-нет проблемы

17.03.2020 14:34
- гость -

17.03.2020 14:28
- гость -

Вы хоть бы читали иногда по теме.
В Китае 2 месяца не знали и не понимали, что это новый коронавирус.
А во Франции и Италии явный косяк руководства. Так они с уже зараженными людьми продолжали принимать туристов и не отменяли никакие мероприятия.

17.03.2020 14:41
гость

желающие заболеть неведомой фигней просто гриппом есть ?

17.03.2020 14:42
многодетный

С такими управленцами наш регион сможет хоть по коронавирусу первое место занять, а то вечно на последних местах находимся.

17.03.2020 14:43
- гость -

Преступное отношение к людям!

17.03.2020 14:45
Коник

В московии закрыли элитные лицеи где отпрыски власть имущих учатся

17.03.2020 14:46
- гость -

Учёные выявили новый симптом у коронавируса!
Болезнь провоцирует выключение здравого смысла в мозгу обывателей и провоцирует его сметать туалетную бумагу и крупы с полок магазинов тележками. Этот страшный и опасный вирус прогрессирует на столько, что им даже не обязательно заражаться самому, достаточно наслушаться баек!

17.03.2020 14:48
- гость -

17.03.2020 14:42
многодетный

Кто вам мешает сидеть дома и никуда не ходить? Замуроваться, закрыть все форточки.

17.03.2020 14:50
- гость -

Кто принял такое решение?

17.03.2020 14:51
Правда

Советую послушать последнее "Особое мнение" на "Эхо Москвы" с Валерием Соловьем.
Там он в первые же минуты называет якобы истинные, но скрываемые цифры по стране.
Цифры шокирующие!

Американцы ещё осенью прошлого года, ещё до событий в Китае провели у себя учения по короновирусу и расчитали модели его распространения.
Эпидемия продлится 18 месяцев, за которые переболеет 80 -90% населения планеты. Умрёт 65 миллионов человек. Старики и хроники, в том числе молодые - обречены!
И надо учитывать, что у нас в стране нет достаточного количества аппаратов принудительной вентилляции лёгких. Смерть в страшных мучениях наступает от лавинообразного захлёбывания собственным гноем в лёгких.

Надо наконец-то понять - это боевой вирус!
Макрон вчера прямо заявил, что Франция находится в условиях биологической войны.
В Швейцарии проведена мобилизация и армия развёртывает полевые госпиталя.

17.03.2020 14:52
- гость -

Ох как выживальщики то возбудились.
Нравится сидеть как крысы в погребе и тушёнку жрать, запивая вонючим самогоном - да ради Бога.
Остальных за своё серое убожество не агитируйте

17.03.2020 14:54
- гость -

Отменить массовые мероприятия в Алтайском крае из-за угрозы распространения коронавируса -самая простая и эффективная мера профилактики. Заметьте- бесплатная!!!!!Почему бы просто не перестраховаться,даже если и уверены в своей правоте?

17.03.2020 14:56
Коник

17.03.2020 14:52
- гость -

Сознательно хочешь распространять инфекцию.
Отлавливать таких и растрел

17.03.2020 14:56
- гость -

со всех сторон - сидите дома, никуда не ходите
я всю жизнь сидящая дома и никуда не ходящая

17.03.2020 14:59
Коник

Ох как выживальщики то возбудились.
-------
Баскетболист из НБА посмеялся над угрозой коронавируса, потрогав все микрофоны на пресс-конференции. Теперь он заболел коронавирусом

17.03.2020 15:02
месный

такое ощущение, что спонсор короновируса пенсионный фонд

17.03.2020 15:03
- гость -

"Нет больных – нет проблемы: массовые мероприятия на Алтае решили не отменять"
Удачи всем бюджетникам

17.03.2020 15:03
- гость -

17.03.2020 14:56
Коник
Это таким как ты лоботомию надо делать.

17.03.2020 15:05
- гость -

Американцы ещё осенью прошлого года, ещё до событий в Китае провели у себя учения по короновирусу и расчитали модели его распространения.

Фантасты собрались. Машину времени они там заодно не испытывали?

17.03.2020 15:06
- гость -

Распространение пандемии - футурологический прогноз 2010 года под эгидой Рокфеллеров, никакой конспирологии, просто прогноз, ну, до чего точный, как странно)) Читайте, есть в Инете, перевод не совсем корректен.
Просто мир будет другим, изменение моделей управления, а вы - болезни, погибшие... Богатые фамилии строят стратегические прогнозы, для нас - бедняков, тактика: маски, прививки, таблетки...

17.03.2020 15:06
- гость -

Сейчас во всех странах введены жёсткие ограничительные меры.

17.03.2020 15:11
гость

"Болен гриппом сиди дома".

17.03.2020 15:11
- гость -

Нет больных,радоваться должны!
Зачем же искать эти проблемы? Ну неужели какое-то время нельзя обойтись без мероприятий,неужели нельзя школьников на пару дней отправить пораньше на каникулы?

17.03.2020 15:14
- гость -

17.03.2020 15:06
- гость -

А все страны Алтайскому краю не указ и даже не пример! И меры, принимаемые во многих российских регионах, нас тоже не касаются!

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