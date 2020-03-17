Онлайн-кинотеатры дарят бесплатную подписку из-за коронавируса

Многие крупные российские онлайн-кинотеатры запустили акции с бесплатными подписками в связи с ограничениями на массовые мероприятия и карантином в некоторых учреждениях.

Как сообщает РИА "Новости", сразу несколько крупных игроков на рынке предлагают новым клиентам за символическую плату либо совсем бесплатно опробовать их услуги. Предложениями могут воспользоваться все, кто не имеет действующей подписки.

Так, представитель онлайн-кинотеатра Okko объявил, что тем, кто сидит дома из-за угрозы распространения опасной инфекции, дарят пакет подписок "Оптимум" на две недели.

"КиноПоиск HD" предоставляет свободный доступ до конца апреля, more.tv – на месяц. Premier бесплатно открыл доступ к контенту от холдинга "Газпром-медиа". Ivi предлагает за один рубль получить доступ к услугам на месяц.

Ранее появилась информация, что из-за угрозы коронавируса алтайские вузы планируют перевести на дистанционную форму обучения. Об этом amic.ru рассказали в четырех учебных заведениях. Однако на сегодняшний день все крупные университеты продолжают проводить занятия в штатном режиме.