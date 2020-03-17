День космонавтики отложили из-за коронавируса

"Роскосмос" отложил празднование Дня космонавтики из-за распространения коронавируса. Об этом во вторник, 17 марта, сообщила пресс-служба госкорпорации.

На данный момент "Роскосмос" не дал комментариев по поводу новой даты проведения праздника. Ранее ТАСС сообщил, что праздник будет проведен в другую памятную дату – 4 октября, в день годовщины запуска первого спутника, однако РИА "Новости" опровергло эту информацию.

Традиционно День космонавтики празднуется 12 апреля. Праздник был введен в честь полета Юрия Гагарина в космос в 1961 году. Ежегодно в этот день по всей России проводят массовые мероприятия.

Как уже сообщал amic.ru, в Алтайском крае отменять массовые мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса в ближайшее время не планируется. Заведениям сферы культуры и спорта рекомендовано на собственное усмотрение решать – переносить или отменять то или иное мероприятие.