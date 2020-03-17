Поели в знак протеста. Как в АлтГУ прошел митинг против бюрократии и коронавируса

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

"Кухонный" митинг состоялся во вторник, 17 марта, в столовой корпуса Д классического университета. На мероприятие собрались около 60 человек. Впрочем, никаких лозунгов не выдвигалось, никто не выступал. Пришедшие мирно обедали и обсуждали ситуацию с коронавирусом, в частности, где можно взять медицинские маски.

Как уже сообщал amic.ru, учащиеся АлтГУ собирались при помощи митинга довести до руководства вуза свою позицию по поводу продолжения обучения на фоне угрозы распространения коронавируса. В социальной сети "ВКонтакте" они разместили приглашение прийти в столовую университета, где были намерены требовать перехода на дистанционное обучение.

Ранее выяснилось, что крупные вузы Алтайского края продолжают проводить занятия в штатном режиме. Ни одного случая заражения вирусом Covid-19 на территории региона официально не подтверждено.