Поели в знак протеста. Как в АлтГУ прошел митинг против бюрократии и коронавируса

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
"Кухонный" митинг состоялся во вторник, 17 марта, в столовой корпуса Д классического университета. На мероприятие собрались около 60 человек. Впрочем, никаких лозунгов не выдвигалось, никто не выступал. Пришедшие мирно обедали и обсуждали ситуацию с коронавирусом, в частности, где можно взять медицинские маски.
Как уже сообщал amic.ru, учащиеся АлтГУ собирались при помощи митинга довести до руководства вуза свою позицию по поводу продолжения обучения на фоне угрозы распространения коронавируса. В социальной сети "ВКонтакте" они разместили приглашение прийти в столовую университета, где были намерены требовать перехода на дистанционное обучение.
Ранее выяснилось, что крупные вузы Алтайского края продолжают проводить занятия в штатном режиме. Ни одного случая заражения вирусом Covid-19 на территории региона официально не подтверждено.
Комментарии
Чо-т лица не радостные, не вкусно, что-ли...
Наверное ели суши или китайскую лапшу.
Это кандидаты на отчисление собрались? Решили "смерть" свою отсрочить? Идите на пары учиться.
Посадить их по домам,а потом выдать "кухонные" дипломы и в армию. Так администрация доведет свою позицию.
А где вы видели чтобы руководство ВУЗа пошевелилось само. Только когда гром грянет, тогда и перекрестятся. Сперва нужно создать проблему чтобы потом с героическими лицами ее разрешать
В армии коронавируса нет. Там трёхразовое питание и старшина (лучший друг студентов).