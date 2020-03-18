Алтайский вице-премьер объяснил, угрожает ли коронавирус большому празднику на 9 мая

Алтайскому правительству "крайне не хотелось" бы отменять массовые мероприятия в регионе в честь Дня Победы из-за эпидемии коронавируса. Если ситуация до конца апреля не ухудшится, то все запланированные демонстрации, концерты и парад обязательно состоятся. Об этом 16 марта на пресс-конференции сообщил председатель регионального правительства Виталий Снесарь.

"Посмотрим до конца апреля, как будет развиваться ситуация. Конечно, крайне не хотелось бы все отменять. Ситуация тревожит не только общественность, это и для нас большая головная боль и вызов. Сейчас все думают о том, как выходить из этой ситуации, хватит ли мер профилактики, которые мы ведем, чтобы 9 мая прошло в юбилейном формате. Но пока на святое мы не покушаемся", – говорит он.

Сейчас в крае работает оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса, который возглавляет губернатор Виктор Томенко. На прошлой неделе состоялось первое совещание, на котором Роспотребнадзор и министр здравоохранения доложили о ситуации. Пока поводов для беспокойства нет, заверил Снесарь.

"Пока мы следим за ситуацией и прислушиваемся к указаниям оперативного штаба. Есть рекомендации ограничить массовые мероприятия, но это всего лишь рекомендации, не более. Если будет благополучная обстановка в регионе, мероприятия в честь Дня Победы откладывать ни в коем случае нельзя", – заявил вице-губернатор.