Названа предварительная причина ДТП с кузовом карьерного самосвала под Барнаулом

Несоблюдение правил перевозки негабаритного груза стало причиной тройного ДТП на Правобережном тракте под Барнаулом. Предварительную версию сообщили amic.ru в пресс-службе Госавтоинспекции Алтайского края.

Авария произошла 17 марта в 11:30 в пяти километрах от КП ГАИ. Грузовик Scania, перевозящий кузов от карьерного самосвала Komatsu, столкнулся с автомобилями Mitsubishi Lancer и "Газель".

В результате пострадал водитель "Газели". Ему оказали медицинскую помощь. На месте ДТП образовалась пробка.