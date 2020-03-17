Названа предварительная причина ДТП с кузовом карьерного самосвала под Барнаулом

Несоблюдение правил перевозки негабаритного груза стало причиной тройного ДТП на Правобережном тракте под Барнаулом. Предварительную версию сообщили amic.ru в пресс-службе Госавтоинспекции Алтайского края.
Авария произошла 17 марта в 11:30 в пяти километрах от КП ГАИ. Грузовик Scania, перевозящий кузов от карьерного самосвала Komatsu, столкнулся с автомобилями Mitsubishi Lancer и "Газель".
В результате пострадал водитель "Газели". Ему оказали медицинскую помощь. На месте ДТП образовалась пробка.
Комментарии
Мне вот интересно кто дал разрешение на перевозку такого "негабаритного" груза. И так же интересно чем руководствовался чиновник который выдал такое разрешение. Эта же махина реально 2 полосы занимает. А если бы автобус с детьми влетел? Если кто знает фамилии имена чиновников которые подписали разрешение - разместите пожалуйста в комментариях. Страна должна знать своих героев.
А какая разница кто дал разрешение? Предлагаете вообще негабаритные грузы через мост не возить? это бы решило все проблемы. А еще можно вообще запретить частные автомобили - жертв на дорогах станет меньше.
А как перевозить нужно такие грузы? По воздуху? По фото видно, что вторая полоса свободна. Плюс был сопровождающий транспорт о перевозке крупногабаритного груза.
На фото легковушка справа под кузовом, сто она там делала? Не дума, что фура на обгон пошла