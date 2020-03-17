Развод родителей и права ребенка: какие изменения внесены в Семейный кодекс

Новый закон об оплате жилья ребенку при разводе родителей вносит изменения в ст. 86 Семейного кодекса. О них рассказал юрист-консультант, специалист по гражданскому праву Роман Ординарцев.

Что изменилось

Закон об оплате жилья ребенку при разводе вносит изменения в ст. 86 Семейного кодекса: расширяет ее текстовую, но не смысловую формулировку. Данная правовая норма устанавливает обязанность родителей нести дополнительные расходы на содержание детей при наличии особых обстоятельств. Среди оснований назначения судом взысканий в статье прямо указаны:

тяжелая болезнь ребенка;

увечья;

необходимость осуществления постороннего ухода.

"В новой редакции дополнительным основанием для назначения взыскания законодатель указал отсутствие жилого помещения, пригодного для постоянного проживания. Здесь важным моментом является то, что перечень оснований не является исчерпывающим, подлежит расширительному толкованию", – говорит Роман Ординарцев.

Почему необходимо внести изменения

Несмотря на то, что правовые нормы не содержат четкого ограниченного списка критериев назначения дополнительных расходов, суды применяли лишь основания, напрямую указанные в законе. То есть учитывались только те причины, которые связаны с особым состоянием здоровья ребенка. Несение расходов по другим обстоятельствам в судебной практике встречалось крайне редко. Законотворческая инициатива обусловлена тем, что на условия жизни существенно влияет соблюдение прав ребенка на жилье.

Кого касается новый закон

Установленная обязанность выплачивать алименты на жилье касается ребенка и его родителей. Согласно семейному законодательству, ребенком считается лицо младше 18 лет. Исключением являются случаи, когда гражданин младше 18 лет приобрел полную дееспособность в рамках эмансипации или вступления несовершеннолетнего в брак. Взыскание любых алиментных платежей после получения полной дееспособности прекращается.

"Здесь есть важный момент. Он заключается в том, что взыскание дополнительных платежей может быть направлено в пользу нуждающегося совершеннолетнего гражданина при условии его нетрудоспособности", – уточняет юрист.

Родителями с правовой точки зрения считаются лица, записанные в свидетельстве о рождении сына или дочери. Не только на отца возложена обязанность обеспечить ребенка жильем. Отец и мать наделены одинаковыми правами, обеспечение ребенка жилплощадью касается в равной степени каждого из родителей.

Обязанность по содержанию детей не зависит от наличия или отсутствия официального брака между родителями. Выплата алиментных платежей и несение дополнительных расходов может быть установлено в судебном решении и без предварительного расторжения брачного союза. Предоставление жилья детям входит в обязанности родителей как до развода, так и после него. Кроме того, лица, заменяющие родителей (опекуны, попечители), в полной мере наделены родительскими правами и обязанностями.

Семейный кодекс не предусматривает обязанность приобретать новую квартиру или выделять долю в своей жилплощади. Необходимо, чтобы квартира или дом, где проживают сын или дочь, были постоянно пригодны для этих целей. Если такое жилое помещение отсутствует, родитель может предоставить арендованную жилплощадь.

Сколько можно взыскать на жилье для ребенка

Размер расходов, которые могут быть взысканы с каждого из родителей, зависит от материального положения как возможного плательщика, так и ребенка. При назначении взыскания суд принимает во внимание размер заработной платы, состояние здоровья, наличие или отсутствие иных лиц на иждивении, дополнительных алиментных обязательств. Оплата расходов назначается ежемесячно и может покрывать как фактически понесенные траты, так и будущие, например, при оплате долгосрочной аренды за квартиру.

Можно ли было взыскивать на жилье для ребенка до принятия закона

Судебное решение могло и раньше обязать каждого из родителей нести расходы при отсутствии у сына или дочери пригодного места для проживания. Основания, по которым могли быть назначены дополнительные взыскания, не ограничивались прямо указанными в кодексе формулировками. На практике судьи практически не применяли данную меры реализации жилищных прав детей, взыскивая расходы исключительно на лечение.

История принятия закона