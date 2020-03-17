Водные процедуры: как правильно плавать в бассейне при заболеваниях позвоночника

Специалисты утверждают: для того чтобы поддерживать позвоночник в нормальном состоянии, необходимо заниматься спортом и грамотно распределять физическую нагрузку. Один из самых оптимальных видов активности при заболеваниях спины – плавание. Сайт "Питерские заметки" утверждает, что занятия плаванием укрепят связки и мышцы гораздо лучше, чем корсет, и ускорят процесс выздоровления.

Польза для позвоночника

Проблемы со спиной вызваны неправильным распределением нагрузки. Многие любят носить сумку на одном плече, но мало кто знает, что такое невнимательное отношение к важной части тела влечет за собой истончение межпозвоночных дисков.

Занятия плаванием помогают позвоночнику расслабиться, задействуют все группы мышц без ощущения нагрузки на тело. Вы и отдыхаете, и тренируетесь.

На сайте "Питерские заметки" выявили и другие преимущества занятий в бассейне:

организм закаливается;

снимается стресс, напряжение;

улучшается координация движений;

легче работать сердцу и легким.

Виды плавания при заболеваниях позвоночника

Перед плаванием следует размяться, чтобы разогреть тело и избежать неприятных ощущений.

При боли в пояснице и крестце нужно выполнять упражнения и двигать ногами мягко.

Оптимальные виды плавания при заболеваниях позвоночника – брассом, кролем и на спине.

Желательно начинать с плавания на спине, так как такой стиль – самый щадящий, нагрузка равномерно распределяется по частям тела. Нельзя быстро сходить с положения лежа.

Плавание брассом – отличный вариант тренировки для укрепления мышц грудного и поясничного отделов позвоночника. Следует синхронно работать руками и ногами и держать спину ровной.

К кролю нужно переходить после достаточного количества тренировок и заметных улучшений в позвоночнике. Резкие движения в этом стиле приведут к ухудшениям.

Водная ЛФК

На начальном этапе специалисты рекомендуют записаться на водную лечебно-физическую культуру. Гимнастика в бассейне снимет спазмы.

Для улучшения состояния при перегрузке, требуется лечь на спину и развести руки по сторонам. Расслабить мышцы и спокойно дышать.

Существуют противопоказания для занятий плаванием, такие как сердечные патологии и заболевания кожи. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

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