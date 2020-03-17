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Россия отправит на Луну первый за 45 лет беспилотный аппарат

, ИА "Амител"
Он продолжит традицию лунных миссий СССР
Фото: wikipedia.org

Фото: wikipedia.org

Глава отдела ядерной планетологии ИКИРАН Игорь Митрофанов заявил, что новый запуск беспилотного аппарата на Луну запланирован на 1 октября 2021 года. Об этом сообщает "Mосковский Kомсомолец".

На заседании совета РАН Митрофанов рассказал, что аппарату дадут название "Луна-25". Он продолжает традицию лунных миссий СССР прошлого века. Последняя экспедиция была проведена в 1976 году и тогда станцию назвали "Луна-24".

Согласно словам ученого, аппарат приземлится в окрестностях южного полюса нашего спутника. Если запустить спутник в указанную дату не получится, то в качестве запасной даты называют 30 октября того же года.

Ранее amic.ru сообщил, что Илон Маск планирует отправить миллион человек за 30 лет.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

17.03.2020 19:54
- гость -

Я бы сделал его пилотируемым

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