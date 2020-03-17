Россия отправит на Луну первый за 45 лет беспилотный аппарат

Глава отдела ядерной планетологии ИКИРАН Игорь Митрофанов заявил, что новый запуск беспилотного аппарата на Луну запланирован на 1 октября 2021 года. Об этом сообщает "Mосковский Kомсомолец".

На заседании совета РАН Митрофанов рассказал, что аппарату дадут название "Луна-25". Он продолжает традицию лунных миссий СССР прошлого века. Последняя экспедиция была проведена в 1976 году и тогда станцию назвали "Луна-24".

Согласно словам ученого, аппарат приземлится в окрестностях южного полюса нашего спутника. Если запустить спутник в указанную дату не получится, то в качестве запасной даты называют 30 октября того же года.

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