Глава Алтая призвал жителей региона не путешествовать по России

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин в связи с угрозой распространения коронавируса Covid-19 отменил все массовые мероприятия в регионе и призвал население отказаться от поездок как за рубеж, так и в другие регионы России.

"По возможности воздержитесь не только от заграничных поездок, но и от выездов в соседние регионы, – цитирует Хорохордина пресс-служба республиканского правительства. – Соблюдайте меры безопасности, чаще мойте руки, проветривайте помещения и избегайте мест большого скопления людей".

Он напомнил, что совсем рядом уже выявили два случая заболевания. Речь идет о Кемеровской области.

На территории Алтайского края и Республики Алтай официально не подтверждено ни одного случая заражения опасной инфекцией.

Как ранее писал amic.ru, только за прошедшие сутки от коронавируса в мире скончались свыше 850 человек. В России ни одного смертельного исхода не зарегистрировано.