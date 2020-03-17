Минздрав попросил жителей Алтая вызывать врача на дом, а не ходить в больницу

Жителей Алтайского края, которые чувствуют недомогание в связи с повышением температуры и признаками ОРВИ или гриппа, просят вызывать врача на дом, а не посещать самостоятельно медицинские учреждения. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая.

"Просьба ко всем жителям. Если появляются признаки ОРВИ и гриппа – не обращаться в поликлинику, а вызывать врача на дом. Мы не знаем, чем болен человек, с кем он контактировал. Если ситуация будет усугубляться – мы будем привлекать к работе студентов медицинского университета и ординатуры", – сказала она.

По информации замминистра, сейчас повода для беспокойства в регионе из-за угрозы коронавируса нет. Ситуация в Алтайском крае хорошая. Под наблюдением врачей находятся 87 человек. 82 – это жители Алтайского края, прилетевшие с отдыха из 19 стран мира. Еще пятеро – граждане Китая.

В ведомстве сообщили, что в регионе приняты все необходимые меры, чтобы обезопасить жителей края от заражения. Утверждены схема оповещения при выявлении больных, образец биологического материала для лабораторного исследования, перечень госпиталей, изоляторов и обсерваторов в условиях возникновения очага коронавирусной инфекции на территории региона.

При этом пока официально в Алтайском крае не принято решение об отмене всех массовых мероприятий.