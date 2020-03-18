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Россиянам советуют не продавать автомобили

, ИА "Амител"
Нужно потерпеть
Фото: ИА REGNUM

Фото: ИА REGNUM

Автоэксперты посоветовали не продавать автомобиль этой весной из-за падения курса рубля. Об этом со ссылкой на своих специалистов сообщает newinform.ru.

По словам экспертов, обычно весна – это лучшее время для продажи машины. Однако в этом году ситуация с курсом рубля создает исключение – из-за туманных перспектив российской валюты продавая автомобиль можно прогадать, отдав его по низкой цене.

Специалисты призвали подождать с продажей автомобиля и отталкиваться от его состояния. Если он находится в пригодном состоянии, то разумным решением будет переждать нестабильность курса. 

Как уже писал amic.ru, ранее стала известна средняя цена на подержанный автомобиль в Барнауле. По данным портала "Авито Авто", это 1,2 млн рублей.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

18.03.2020 08:42
- гость -

Низких цен в России не было и не будет.

18.03.2020 09:09
- гость -

Средняя зарплата,пенсия,срок дожытия, коровавирус,приоритет,праймирис...и вот те нате- средняя цена на автомобиль 1,2 млн рублей!

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