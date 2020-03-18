Автоэксперты посоветовали не продавать автомобиль этой весной из-за падения курса рубля. Об этом со ссылкой на своих специалистов сообщает newinform.ru.

По словам экспертов, обычно весна – это лучшее время для продажи машины. Однако в этом году ситуация с курсом рубля создает исключение – из-за туманных перспектив российской валюты продавая автомобиль можно прогадать, отдав его по низкой цене.

Специалисты призвали подождать с продажей автомобиля и отталкиваться от его состояния. Если он находится в пригодном состоянии, то разумным решением будет переждать нестабильность курса.

Как уже писал amic.ru, ранее стала известна средняя цена на подержанный автомобиль в Барнауле. По данным портала "Авито Авто", это 1,2 млн рублей.