"Ветераны уходят". В Алтайском крае в ускоренном темпе выдают юбилейные медали

В Алтайском крае вручили более восьми тысяч медалей в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ими награждают участников войны, тружеников тыла, бывших несовершеннолетних узников концлагерей. В правительстве региона планировали завершить эту работу до конца апреля, однако решили ускориться и выдать оставшиеся награды в марте. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель регионального правительства Виталий Снесарь.

"Из управления администрации президента поступило 15 219 медалей, 27 января 2020 года прошло первое торжественное вручение, выдано 8 108 медалей. Мы планировали закончить работу к 30 апреля, но вынуждены ускориться: наши ветераны просто уходят. С нового года умерли уже 600 человек, ожидавших памятные медали. Сейчас мы планируем максимальное количество наград вручить в марте", – отметил он.

Родственники ушедших ветеранов также могут получить медали в память о своих близких. Для этого нужно подать заявление в органы местного самоуправления, добавил Снесарь.

"128 медалей уже вручены родственникам. При этом в Змеиногорском, Солонешенском, Панкрушихинском, Тогульском районах работа по вручению наград полностью завершилась", – говорит Снесарь.

Медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" вручают и алтайским ветеранам, которые проживают в других регионах и странах. Их передают через дипломатических представителей и органов исполнительной власти.

Вернуть утраченное

В Год памяти и славы в крае участникам войны помогают и восстановить утраченные награды. Медали ветерана из Алтайского района почти 70 лет назад уничтожил пожар. Однако благодаря сохранившимся записям в госархивах их можно восстановить.

"По просьбе главы Алтайского района мы обратились в комиссию при президенте России о выдаче дубликатов двух орденов Красной звезды и ордена Отечественной войны первой степени ветерану. Еще в 50-е годы медали были утрачены во время пожара, но так как эти люди не любят говорить о себе, только сейчас поступила просьба о создании дубликатов", – говорит вице-премьер Виталий Снесарь.

Региональные власти также готовят обращение к министру обороны страны о присвоении звания Героя России посмертно уроженцу Алтайского края Алексею Кочегарову. Его он так и не получил при жизни.

"В июне 1943 года Кочегарову присвоено звание Героя СССР за обучение снайперскому делу 404 бойцов и личное уничтожение 149 солдат и офицеров противника. Но тогда по каким-то причинам вид награды был изменен, и Кочегарова наградили Орденом Красного знамени. Однако есть соответствующий порядок, по которому мы даже спустя такое время можем обратиться к министру обороны о пересмотре награды. Проект письма на имя Сергея Шойгу будет в ближайшее время подписан Виктором Томенко", – отметил Снесарь.