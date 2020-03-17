Алтай вошел в пятерку главных убежищ от коронавируса для туристов

Алтайский край и Республика Алтай вошли в пятерку самых желанных направлений для отдыха на время распространения коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты голосования, которое провел онлайн-сервис бронирования жилья для путешествий tvil.ru в соцсетях.

Регионы разделили четвертую строчку рейтинга, набрав почти по 3% голосов. Третье место досталось Кавказским Минеральным Водам (3,7% голосов), второе – Краснодарскому краю (почти 23%).

Самым популярным направлением для туризма, где люди не боятся заразиться коронавирусом, стала Республика Крым – 43,7%.

В то же самое время 12,2% опрошенных заявили, что вообще никуда не поедут – дома безопаснее. Еще почти 7,8% респондентов уверены, что на даче им никакая инфекция не страшна. Почти 5,2% россиян уверены, что автопутешествие с палатками станет прекрасным и безопасным отдыхом.

Напомним, Горный Алтай также вошел в тройку наиболее популярных направлений для экстремального отдыха.