Одеваемся к весне. В "Пионере" открылся новый отдел стильной одежды

На втором этаже торгово-развлекательного центра "Пионер" открылся новый отдел женской и мужской одежды Oodji. Это бренд стильной одежды от ведущих модельеров России и Франции.

В магазине вы найдете базовые и оригинальные модели на каждый день и для особого случая, для деловых встреч и для активного отдыха. Здесь есть вещи на любой сезон. Яркие цвета, необычные принты, оригинальный крой, разнообразие фасонов позволят выглядеть эффектно, привлечь внимание, создать собственный стиль. Магазин также приятно удивит своими ценами.

ТРЦ "Пионер"

Адрес: г. Барнаул, Ленина проспект, 102в, 2 этаж

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