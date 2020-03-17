В Бийске полицейские при поддержке Росгвардии задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в торговле наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

При осмотре частного дома в селе Малоенисейское Бийского района полиция нашла несколько контейнеров с пакетами, в которых хранились наркотики. Всего изъято около 270 граммов героина, почти 90 граммов метадона и 10 граммов гашиша. При этом 31 грамм героина уже был расфасован для продажи при помощи закладок.

Также у подозреваемого нашли компьютерную технику, которую он использовал для обеспечения работы интернет-магазина. Полиция задержала и соучастников преступлений — они занимались мелким сбытом.