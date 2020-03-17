Алтайские эсеры дадут деньги на установку и ремонт памятников погибшим землякам

"Справедливая Россия" поможет отремонтировать или создать пять памятников героям и труженикам Великой Отечественной войны в Алтайском крае. Об этом сообщила секретарь Бюро Совета реготделения партии Анна Коваленко.

СР в честь 75-летнего юбилея Великой Победы запустила федеральный партпроект "Под знаменем Победы". По заявкам отбирали памятники в разных регионах России.

"Конкурсная комиссия выбрала пять победителей. В ближайшее время лауреаты получат необходимые средства на создание, восстановление и реставрацию мемориалов, открытие которых запланировано на 9 мая", – уточнила Коваленко.

Например, в селе Сараса Алтайского района такой памятник появится впервые. Установят его на территории школы. По словам председателя Совета местного отделения партии Людмилы Бабичевой, местные жители очень просили увековечить вклад селян в победу. На фронт в годы войны из села ушли более 300 человек, большинство не вернулись.

Барановский сельсовет Змеиногорского района на деньги партии отремонтирует архитектурные конструкции статуи воина-освободителя, бюстов Героев Великой Отечественной войны, стелы с символами Победы и панорамную плиту со списком земляков, погибших в сражениях в 1941-1945 годах.

В Соусканихе Красногорского района проведут косметический ремонт памятника в центре села. Он был установлен там еще в 1965 году и сегодня, конечно, уже требует реставрации.

Село Ануйское Смоленского района сможет провести ремонт памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и благоустройство территории. А также установить мемориальную плиту "Женщинам – вдовам ветеранов села Ануйского".

А в селе Хомутино Целинного района, где уже не осталось ни одного из участников Великой Отечественной войны, благоустроят монумент погибшим воинам.