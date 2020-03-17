Минспорт остановил все соревнования на Алтае. О причинах можете догадаться сами

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев подписал приказ об ограничении проведения в регионе соревнований во всех городах и муниципалитетах. Даже у детей. Документ опубликован на сайте ведомства.

Так, с 16 марта до особого распоряжения на территории Алтайского края отменяются межрегиональные, региональные и межмуниципальные физкультурные и спортивные мероприятия, включенные в Единый краевой календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Алтайского края на 2020 год.

"Краевым государственным учреждениям, подведомственным Министерству спорта Алтайского края, региональным спортивным федерациям, иным физкультурно-спортивным организациям, осуществляющим организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий, предписывается осуществить перенос мероприятий до особого распоряжения", – говорится в тексте документа.

Таким образом, в Алтайском крае в ближайшее время будут отменены все крупные турниры. В частности, игры плей-офф хоккейного клуба "Динамо-Алтай", которые должны были состояться на "Титов-Арене" 26 и 27 марта. Также не будет шахматных турниров и чемпионата Алтайского края по бодибилдингу, намеченных на 22 марта.

Уже известно, что несколько алтайских спортсменов были вынуждены вернуться в Барнаула из-за отмены всероссийских соревнований. В связи с распространением нового вируса во всем мире приостановлены турниры: НБА, НХЛ, отменены игры Лиги чемпионов, чемпионаты по биатлону, лыжным гонкам, теннису. Высока вероятность отмены чемпионата Европы по футболу и Олимпийских игр в Токио. Спортивные федерации уже считают убытки. Речь идет о десятках миллиардов долларов.