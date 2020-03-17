Госдума приняла в первом чтении законопроект о госрегулировании стоимости лекарств. Об этом сообщается на сайте нижней палаты 17 марта.

Законопроект наделяет российское правительство правом на ограничение максимальной стоимости лекарств во время ЧС и при эпидемиях. Согласно проекту, стоимость препаратов будет устанавливаться не более, чем на три месяца.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что эти меры нужны уже сейчас, когда власть страны принимает меры по недопущению распространения коронавируса.

Также он привел в пример ситуацию с дефицитом масок и антисептиков, вызванную перекупщиками. По мнению Володина, подобные законопроекты позволят бороться с нечистыми на руку торговцами, не давая нажиться на страхе россиян.