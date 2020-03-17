На улицах Барнаула начали откачивать воду

Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил подразделениям "Автодорстроя", Управлению ГО ЧС города и главам районных администраций уделить особое внимание помощи населению в откачке талых и паводковых вод, особенно в частном секторе.

"Наша задача быть готовыми оперативно реагировать на сигналы населения и оказывать людям всю возможную помощь", – напомнил градоначальник.

Как сообщает пресс-центр мэрии, работы по откачке воды с низменных территорий уже начались. Так, подрядные организации оказали помощь жителям частных домов на улицах Песчаной, Папанинцев, Парашютной и Советской Армии. Также откачивали воду с дороги на улице Остров Кораблик в районе поселка Ильича.

В связи с потеплением Франк поручил директорам управляющих компаний взять на особый контроль состояние крыш, кровель и фасадов зданий.