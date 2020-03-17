Алтайскую компанию оштрафовали за заготовку древесины под видом мелиоративных работ

Верховный Суд Республики Алтай подтвердил законность дел об административных правонарушениях, возбужденных природоохранным прокурором в отношении недобросовестных заготовщиков древесины, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
ООО "Турочакский сельскохозяйственный перерабатывающий комплекс" признано виновным по трем административным делам о захламлении порубочными остатками трех земельных участков, покрытых лесом. Компании назначены штрафы в общей сложности на 1,8 млн рублей.
Правоохранители доказали, что под видом мелиоративных работ на самом деле заготавливалась деловая древесина в нарушение действующих норм и правил освоения лесных участков.
Суд признал обоснованным постановление Россельхознадзора о привлечении ООО к административной ответственности и оставил решения Турочакского районного суда без изменения. Они вступили в законную силу.
Комментарии
О как, если кто срубит пару деревьев то ему конский штраф, а этим ваще почтинифига, как так то?!?!?!?!