Один во Вселенной. Что принес человечеству космический подвиг Алексея Леонова

55 лет назад, 18 марта 1965 года, впервые человек вышел в открытый космос. И первым, кто увидел космос не на фотографиях или видеозаписях, а воочию, смог практически подержать его в руках, стал советский космонавт Алексей Леонов. Возможно, сегодня, в эпоху, когда "глубоко земные" стартапы интересуют молодежь больше, чем звезды, это событие кажется не только далеким, но и не слишком значимым. Однако эпоха освоения космоса позволила (и, будем надеяться, еще будет позволять) совершить большие прорывы в развитии науки. Каким был шаг космонавта Леонова – рассказывает журналист ИА "Амител" Андрей Магас.

Гигантская работа ради маленького шага

Чтобы Алексей Архипович Леонов смог впервые выйти в открытый космос 18 марта 1965 года, советские ученые проделали гигантскую работу. Причем велась эта работа в условиях напряженной "космической гонки" между СССР и США. Советской стороне было известно, что американцы тоже готовятся выпустить своего космонавта в открытый космос. И действительно, отстали они ненамного – 3 июня 1965 года в космос вышел первопроходец от США Эдвард Уайт. Но за два с половиной месяца до этого там уже побывал Алексей Леонов.

Полет ракеты-носителя с экипажем "Восход-2" начался 18 марта 1965 года с космодрома Байконур в 10 часов утра по московскому времени.

В специальном отсеке космического корабля находилась гибкая (надувная) шлюзовая камера. Она была нужна для того, чтобы космонавт мог выйти в открытый космос, не подвергая опасности ни жизни остальных членов экипажа, ни сам корабль. Камера обеспечивала безопасность, когда требовалась некоторая разгерметизация отдельных участков космического корабля перед выходом в открытый космос, и была передовой разработкой наших ученых. Например, у американцев при выходе членов экипажа в космос происходила разгерметизация практически всего корабля, и это было чревато опасными неожиданностями.

Как только "Восход-2" вышел на орбиту, камера была надута. Помимо прочих агрегатов, в шлюзе размещались две кинокамеры для съемки процесса выхода Леонова в открытое космическое пространство и системы освещения.

Почти катастрофа и нарушение инструкции

Командир экипажа Павел Беляев наполнил шлюз воздухом и открыл люк, соединявший кабину пилота с камерой, чтобы туда "вплыл" Леонов. Беляев закрыл люк, начал разгерметизацию. После этого открыли люк шлюзовой камеры, и Леонов вышел в открытое пространство. Побывав в открытом космосе, он вернулся. Вне корабля в условиях космического пространства он провел 23 минуты 41 секунду, в условиях открытого космического пространства – 12 минут 9 секунд. Думаете, все просто? Ничуть.

Во время полета на Леонове был космический скафандр "Беркут" с многослойной герметичной оболочкой. Его разрабатывали ученые научно-производственного объединения "Звезда" в 1964-1965 годах специально для выполнения этой важнейшей задачи. Скафандр тоже являлся передовой разработкой для своего времени: он не имел жесткого каркаса. Снаружи скафандр был покрыт специальным веществом белого цвета для защиты космонавта от теплового воздействия солнечных лучей.

"Космический наряд" прошел множество испытаний на Земле, однако все предусмотреть не смогли. Из-за разности давлений во время пребывания внутри корабля и в космическом пространстве скафандр раздулся. Мало того, что это просто мешало двигаться Леонову, но стало препятствием для его возвращения на корабль. Космонавту пришлось приложить серьезные физические усилия, чтобы вернуться назад (это было особо отмечено в его представлении к награде). Чтобы войти в люк, он был вынужден ослабить давление в скафандре почти до критического уровня – с 0,4 до 0,27 атмосферы, а также нарушить инструкцию – входить в шлюзовую камеру головой вперед. А после этого еще и умудриться перевернуться в тесном пространстве, чтобы закрыть люк. Но в результате все завершилось удачно.

Негативный опыт "Беркута" был учтен, и уже следующие космические экипажи получили усовершенствованные скафандры "мягкого типа" – "Ястреб", разработанные также на "Звезде". Кроме того, при проектировании космических кораблей учли и размеры люков, через которые проходят космонавты.

Об истории, которая едва не привела к катастрофе, Леонов умалчивал во время многочисленных встреч с общественностью и коллегами-космонавтами из других стран. Широкая публика узнала об этом только в 1990-е годы, а подробно – в сборнике "Мировая пилотируемая космонавтика. История. Техника. Люди", вышедшем в 2005 году.

Не менее важно, чем полет Гагарина

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев убежден, что "первый выход человека в открытый космос сопоставим по важности с первым полетом Гагарина: "Первый выход был очень сложным, операция была рискованной".

Моисеев напоминает, что в 1965 году "было очень много аварийных ситуаций, на грани катастрофы": "Вот две из них. Первая – Алексею Леонову не удалось спокойно вернуться на корабль из-за того, что скафандр раздулся непредвиденно. Он затратил много сил и очень рисковал при возвращении обратно в корабль. Ему пришлось отходить от инструкции: если ничего не путаю, пришлось входить не ногами вперед, а головой. Вторая – проблема при посадке корабля на Землю. Их корабль исчез далеко от намеченной точки, в тайге, двое суток до него не могли добраться спасатели. Вот такое приключение под конец полета. Там много было аварий. Это две самые серьезные".

Что принес первый выход человека в открытый космос

"Первый выход состоялся бы в любом случае. Но полет в космос – это сложная рискованная операция. А то, что называется внекорабельная деятельность (ВКД), которой очень много сейчас, выход в открытый космос – неотъемлемая часть почти всех работ. Построить космические станции вроде МКС или "Мир" без выхода в открытый космос практически невозможно", – подытоживает Моисеев.

Подвиг Леонова (а это все-таки можно назвать подвигом, так как был очень большой риск не вернуться) позволил усовершенствовать скафандры, а работа в этом направлении продвинула исследования в области изменения свойств материалов.

Сложности, возникшие в процессе посадки космического корабля, были использованы для улучшения его технических характеристик. И это только минимум, который принес выход в космос.

Но главное – человечество получило бесценный опыт и уверенность, что космосом можно не только любоваться и наблюдать за ним с помощью технических устройств, но в нем еще можно и работы вести. Таков главный итог фантастических 12 минут 9 секунд пребывания Алексея Леонова наедине с космосом.