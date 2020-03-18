Дети могут скрытно переносить коронавирус и заражать им взрослых. Об этом сообщило издание MedicalXpress со ссылкой на результаты исследований китайских ученых.

Врачи из детского центра в Гуанчжоу проверили почти 750 детей в возрасте от двух месяцев до 15 лет из семей, где были больные коронавирусом. Инфекция оказалась только у 10 из них, но при этом ни у одного ребенка не было симптомов заболевания или осложнений.

На основе этого ученые сделали вывод, что дети могут быть потенциально опасными для взрослых, скрытно перенося инфекцию.

Напомним, что на данный момент в Алтайском крае 87 человек находятся под присмотром врачей, но случаев заражения COVID-19 не выявлено. Местные власти обсудили возможность закрытия вузов на карантин.

Также в Алтайском крае отменили все спортивные мероприятия для борьбы с распространением вируса.