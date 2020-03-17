Группа "Би-2" отменила концерт в Барнауле из-за коронавируса

Известная российская рок-группа "Би-2" в своей официальной группе в социальной сети "ВКонтакте" проинформировала поклонников о переносе гастрольных туров по Сибири и Европе из-за коронавируса.

"Мы ни в коем случае не можем рисковать здоровьем и безопасностью наших поклонников — поэтому мы переносим наши концерты в Иркутске, Красноярске, Томске, Новосибирске, Кемерове и Барнауле в связи с угрозой коронавируса, – написали музыканты. – Все приобретенные на эти выступления билеты будут действительны на новые даты, которые мы огласим в ближайшие дни".

Творческий коллектив призвал поклонников не сдавать билеты обратно и пообещал сделать все возможное, чтобы выступления состоялись сразу после стабилизации ситуации.

Исполнители заявили, что организуют онлайн-концерт 20 марта. Как его посмотреть и послушать, они сообщат немного позже.

Напомним, в Барнауле "Би-2" должны были выступить 10 апреля. Перед этим в сибирском туре значились концерты в Иркутске, Красноярске, Томске, Новосибирске и Кемерове. Все они также перенесены на неизвестный срок.

Ранее amic.ru писал, что телеканал "Россия 1" обеззвучил слово "протесты" в песне группы "Би-2" во время трансляции вручения музыкальной премии "Виктория". Песня называется "Люди на эскалаторах". На сцене ее исполнили "Би-2", Леонид Агутин и певица Manizha. Есть там такая строчка: "Если чуть светлей проспекты и нежней протесты юношей в пуловерах". Вот этих самых "протестов" на записи и не оказалось.