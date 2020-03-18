Больных коронавирусом в Алтайском крае, согласно данным на утро 17 марта 2020 года, не зарегистрировано. При этом под наблюдением врачей находится 87 человек, которые прибыли из 19 стран мира с неблагополучной ситуацией по вирусу. Из них пятеро – иностранцы. Все они находятся на домашнем карантине. У них взяли пробы на наличие в организме опасной инфекции. Об этом журналистам во время специальной пресс-конференции сообщила заместитель начальника управления Роспотребнадзора по региону Ульяна Калинина. Такие брифинги по ситуации в регионе намерены проводить теперь регулярно, чтобы не допустить распространения фейковой и недостоверной информации.

Кого проверяют на коронавирус?

В первую очередь тех, кто вернулся из-за границы, из стран, где сейчас бушует коронавирус. Их сразу просят пройти анкетирование и сообщить свои персональные данные. Вся информация поступает в Роспотребнадзор. Человеку вручают уведомление о том, что он должен находиться в режиме самоизоляции 14 дней.

На 10-й день после прибытия в Россию у гражданина берут анализы на коронавирус. Лабораторные исследования проводят в центре эпидемиологии и гигиены Алтайского края.

"Если после лабораторного обследования выясняется, что у человека нет признаков заболевания – он может выходить на работу и вести обычный образ жизни. Если же, наоборот, температура – должен сообщить об этом медицинским работникам", – сказала Ульяна Калинина. Больничный лист человеку привозят на дом.



Также берут анализ на коронавирус у тех, кто заболел внебольничной пневмонией, даже если этот человек за границей не был.

Что такое режим самоизоляции. Это совсем никуда нельзя выходить?

Да, находясь в режиме самоизоляции вы не должны выходить из дома. Вообще. И лучше всего, чтобы на этот период ваши здоровые родственники переехали в другое место. Если это невозможно, то вас поместят в стационар. В Барнауле людей, которые находятся под подозрением на коронавирус, отправляют в городскую больницу № 5.

Также постарайтесь договориться с друзьями или близкими о доставке продуктов, лекарств и предметов личной гигиены.

Караулить вас круглыми сутками никто не будет, но тем не менее сотрудники правоохранительных органов могут навестить вас, чтобы проконтролировать, как вы выполняете режим самоизоляции.

"Нужно отказаться от походов в места массового скопления людей. Но в первую очередь тут дело в самодисциплине человека. Он должен сам чувствовать свою меру ответственности. Не надеяться на авось", – добавила Ульяна Калинина.

Как долго ждать результатов анализа на коронавирус?

Анализ на коронавирус может быть готов всего за пять часов. Но чтобы получить точный результат, его перепроверяют в специальном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор", расположенном в Новосибирске. При отрицательных результатах человек по истечении 14 дней может выйти из режима самоизоляции.

Если за две недели появились клинические проявления коронавируса, нужно немедленно звонить в поликлинику и вызывать врача на дом.

Симптомы коронавируса:

высокая температура

головная боль

кашель

затрудненное дыхание

боли в мышцах

тошнота, рвота

может быть диарея

Как и кто будет оплачивать время, проведенное на карантине?

Если окажется, что вы больны, то, конечно, больничный лист вы получите (вам его доставят на дом) и эти дни будут оплачены. Если же вы окажетесь здоровы, то тут, как отметила замминистра здравоохранения Наталья Белоцкая, в большей части все зависит от позиции работодателя. "Мы очень просим работодателей быть более ответственными в этом вопросе", – пояснила она. Возможно, ваш руководитель попросит вас выполнять часть работы из дома.

Где будут лечить заразившихся коронавирусом в Алтайском крае?

Основной лечебной базой для больных новым вирусом выбран инфекционный корпус больницы № 5 города Барнаула, пояснили в Роспотребнадзоре. К настоящему моменту в инфекционных стационарах Алтайского края подготовлено 1117 коек для потенциальных больных коронавирусом. В случае необходимости их количество увеличат до 1600 коек.

Если заболеет житель отдаленного населенного пункта Алтайского края, то сначала его обследуют в районной больнице по месту жительства. А уже потом могут перевести в больницу № 5 города Барнаула.

А аппаратов ИВЛ на всех хватит?

Для оказания помощи тяжелым больным в крае подготовлено около 800 аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщили в Минздраве Алтайского края и уверили, что этого количества хватит на всех. Запаса медицинских масок в лечебных учреждениях региона тоже более чем достаточно. А в ближайшее время дополнительно завезут защитную спецодежду для врачей.

Если я чувствую, что заболел, нужно идти в свою поликлинику?

Нет. Даже если вы не ездили за границу, но чувствуете себя заболевшим, вызывайте врача на дом, пояснила заместитель министра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая. В этом случае вам также желательно самоизолироваться от общения с посторонними людьми.

"Просьба ко всем жителям. Если появляются признаки ОРВИ и гриппа – не обращаться в поликлинику, а вызывать врача на дом. Мы не знаем, чем болен человек, с кем он контактировал. Если ситуация будет усугубляться – мы будем привлекать к работе студентов медицинского университета и ординатуры", – сказала она.

А власти не скрывают информацию о больных в Алтайском крае?

Нет. Власти уверяют, что им это невыгодно. В первую очередь нужно обезопасить население. Если кто-то заболел, значит, будут введены жесткие карантинные меры, чтобы не допустить распространения вируса. Информация о якобы зараженных, которая гуляет в соцсетях и мессенджерах, не соответствует действительности. Ее запускают неизвестные, чтобы вызвать у людей панику.

"Очень много фейков. Убедительная просьба к жителям Алтайского края – доверять только проверенной информации, которую можно получить в Роспотребнадзоре. Ситуация под контролем", – обратились к журналистам представители Минздрава и Роспотребнадзора в конце конференции.