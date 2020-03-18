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"Мы чувствуем ответственность". Почему бизнесмены занимаются благотворительностью

, ИА "Амител"
Директор магазина "Шопоголик" Надежда Климова поделилась своей точкой зрения

Благотворительный фонд "Облака" помогает женщинам и детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Программы реабилитации реализуются благодаря регулярной поддержке от бизнесменов города Барнаула. 

Один из спонсоров фонда – директор магазина "Шопоголик" Надежда Климова. Надежда рассказывает, как успеть за модой, где найти недорогие, но качественные брендовые вещи и почему бизнесмены должны заниматься благотворительностью.  

Об ответственности, добрых делах и положительных эмоциях

– Зачем бизнесу помогать благотворительным фондам? 

– Мне кажется, что благотворительность – это выбор каждого человека, в соответствии с его приоритетами и целями. Если ты делишься с кем-то деньгами, даже не "космическими" суммами, важно делать это регулярно. Чем больше ты отдаешь, тем больше возвращается – любви, материальных ресурсов, тепла, нежности, заботы. Я уверена, что есть люди, которые хотят помогать, но не знают, кому и как. Поэтому можно позвонить мне или в "Облака".

А что касается именно бизнеса, то стоит отметить, что социальная ориентированность привлекает клиента. Мы рассказываем нашим покупателем, что сделав покупку в нашем магазине, часть их средств переходит в фонд "Облака".

– Когда вы познакомились с фондом "Облака"?

– Я очень долго искала кого-то в области благотворительности, кто бы реально делал много дел. С кем-то я сталкивалась, и всегда было что-то не так: где-то работа была непостоянная, где-то несерьезный подход. А хотелось помогать кому-то постоянно, регулярно и видеть работу, которая кипит по всем направлениям. 

Я знала о существовании "Облаков" и два с половиной года назад приехала к ним в офис. Там женщина – Людмила – мне рассказала, как все устроено, откуда берутся деньги на содержание сотрудников, на коммунальные платежи и так далее. Рассказала о совете попечителей фонда, что они делают. Показала коробки с крупой, детскую комнату. Все открылось мне как на ладони, я поняла структуру работы и с тех пор начала помогать регулярно. После года сотрудничества меня добавили в попечительский совет. 

– Какие эмоции испытываете на встречах попечительского совета?

– Мы встречаемся раз в три месяца. Я люблю встречи попечительского совета. В жизни мы каждый день просыпаемся, одеваемся, несемся в садик, потом на работу, выполняем кучу задач. И иногда некогда даже подумать, зачем это все? А хочется сделать мир лучше, кому-то помочь.

Попечительский совет – это как раз возможность остановиться. Директор фонда Джамиля и ее коллеги всегда очень подробно рассказывают, какие направления в фонде открыты, какие гранты выиграны, какие планы. Если у меня что-то идет не так, я вспоминаю, что постоянно кому-то помогаю, и становится не так грустно. Встречи пропитаны добром, взаимопомощью, дружбой, теплом.

Там вспоминаешь, что все, что ты делаешь – бежишь на работу, например, – делаешь потому, что хочешь, чтобы мир стал лучше. Это приятное чувство причастности к доброму делу. Чувствуешь, что живешь не зря, что кому-то помог. 

– Почему вы решили отдавать 5% от прибыли в фонд "Облака"? 

– Мне хотелось, чтобы каждый покупатель чувствовал, что часть их расходов переходит на благотворительность. Я даю возможность клиентам быть причастными к доброму делу.  

– Есть такой тезис, что помогать нужно своим близким, а не чужим людям, потому что доверия к ним больше, чем к чужим. Что вы думаете по этому поводу?

– Оказывать помощь близким необходимо. И не только предпринимателям, а всем людям. В моем бизнесе нет миллиардов, и всегда найдется, куда потратить деньги, так что это вопрос приоритетов. Для нас главное – ежемесячно перечислять средства в фонд, независимо от ситуации с доходами. Потому что мы чувствуем ответственность за регулярные пожертвования. Если есть возможность – переводим больше. 

– Почему вы чувствуете ответственность за регулярные поступления в фонд? 

– Когда возникает чувство, что все делаю зря, вспоминаю "послевкусие" от встреч попечительского совета. Я вспоминаю искреннюю благодарность женщин, которые работают в фонде, руководителя. Это сильно греет душу. Причем во много раз сильнее, чем если бы вместо помощи другим я бы купила себе новые ботильоны.  

– Поделитесь жизненным советом с читателями?

– Каждому, у кого тема благотворительности отозвалась внутри или появилось даже маленькое желание помочь, стать причастным к благотворительности в целом, я бы с удовольствием рассказала, как это здорово. Команда фонда действительно делает добрые дела. Многие мои успешные друзья входят в попечительский совет или периодически помогают "Облакам". Наличие этих людей подтверждает, что фонд – успешный, действующий и реально рабочий. 

О "Шопоголике", маркетинге и модных тенденциях

– Как пришла идея открыть модный бутик? Вы были увлечены модой?

– Я случайно попала в этот бизнес. Не буду рассказывать, что я такая умная и сама все придумала. Мне просто повезло оказаться в нужном месте в нужное время, оставалось только приложить немного усилий. Я не мечтала об этом бизнесе. 

– А о чем вы мечтали? Кем хотели стать в детстве? 

– Я себя представляла сотрудником модного офиса "Москва-Сити". В какой-нибудь белой рубашке, юбке-карандаш. 

– Когда вы открыли свой магазин?

– "Шопоголику" в ноябре 2019 года исполнилось 10 лет. Мы в этот день устроили шикарный праздник для наших покупателей. 

– Как формируете ассортимент магазина? 

– Наша задача делать качественную одежду доступной для покупателей, исходя из этого мы формируем ассортимент из известных брендов, но по очень хорошим ценам. У нас есть такие бренды, как Scotch and Soda, TomTailor, Mustang, Cop Copine, все это более доступно, чем в Luxury-бутике. 

– Поставщики сами предоставляют модельный ряд? Или вы ориентируетесь на запросы вашего покупателя?

– У нас есть блокнот желаний клиентов, что они хотят. Исходя из модных трендов, исходя из погоды, из особенности женских фигур – выбираем всеми различными способами. Очень большой вклад в это делает моя команда, которая очень хорошо умеет работать с клиентами и доносить до меня их пожелания.

– Что делаете с нераспроданной одеждой?

– За десять лет работы может быть только штук пятьдесят не распродалось. Почему-то у нас продается все. У каждой вещи есть свой клиент. Но что-то мы отдаем в благотворительный фонд "Облака". Наши клиенты иногда по старой памяти тоже приносят вещи для "Облаков".

– Вы говорите, что ориентируетесь на клиента. А кто ваш клиент? 

– Наши клиенты те, кто любит комфорт, качество, приятные натуральные ткани, хорошие лекала и при этом хотят сэкономить еще немножко.

– Вашему магазину 10 лет, получается, за такое время маркетинговые фишки изменились кардинально. Можете вспомнить, как работали раньше?

– Раньше была популярна SMS-рассылка. Ею любили пользоваться магазины, салоны красоты. Потом барнаульцы слегка устали от рассылок. Но Instagram порвал все остальные инструменты. И сейчас это топовый путь продаж.

– Расскажите, как успеть за модой? 

– Топовые стилисты учат нас фильтровать моду через свой образ жизни. Пропускать только те модные тренды, которые впишутся в ваш образ жизни и ваш собственный стиль. Успеть за модой несложно – достаточно добавить в свой образ хотя бы один модный тренд. Например, сейчас на пике длина юбок – миди. 

Магазин Shopogolik
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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