В Кемеровской области отменили GrelkaFest. Об этом сообщили сами организаторы фестиваля в соцсетях.

Причина — в запрете властей Кузбасса на мероприятия численностью более 1000 человек, что намного меньше прогнозируемого числа участников фестиваля. Организаторы пообещали приложить все усилия по "безболезненному" возврату билетов или переносу бронирований для тех, кто захочет приехать на Шерегеш позже.

Горнолыжный фестиваль уже стал ежегодным. Так, в 2019 в рамках GrelkaFest со склона в купальниках или купальных шортах спустился 1761 человек.

Ранее в Кемеровской области выявили двух заболевших COVID-19.

В Алтайском крае меры по ограничению массовых мероприятий только подготавливают. Тем временем, Минспорта уже отменило все спортивные мероприятия в крае на ближайший месяц.