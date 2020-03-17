Алтайский танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение

Группа Little Big приняла решение взять с собой на Евровидение алтайского танцора Дмитрия Красилова из клипа на песню Uno, который приковал к себе взгляды аудитории.

После слухов о том, что он не поедет вместе с группой, поклонники стали уговаривать творческий коллектив изменить решение. Даже создавали петиции для этого.

"Самый часто задаваемый вопрос последних дней: поедет ли Дима Красилов с нами на Евровидение? ДА, он отправится вместе с нами в Роттердам!", — написали музыканты на своем аккаунте в Instagram.

Дмитрий Красилов родился в Заринске. В 2017 году участвовал в шоу "Танцы" на ТНТ. После проекта он еще много где засветился – снялся в фильме "Вторжение-2" Федора Бондарчука, а также в эпизодах кинокартин "Притяжение 2", "Ивановы Ивановы", "Универ. Новая общага", "СашаТаня".