Жителей Алтайского края предупреждают о сильном ветре и дожде

Региональное ГУ МЧС предупреждает жителей Алтайского края об ухудшении погодных условий сутки 18 марта.

Ожидается гололедица, мокрый снег с дождем и усиление ветра. Его порывы могут достигать 22 метров в секунду. В связи с этим население просят предпринять меры предосторожности, чтобы не стать жертвами стихии.

Пешеходам рекомендуют обходить стороной рекламные щиты и другие слабозакрепленные конструкции. Кроме того, не следует укрываться под деревьями и возле стен домов, так как не исключено падение ветвей, а также различных предметов с балконов и кусков фасада.

Автолюбителям советуют соблюдать ПДД, снизить скорость движения, внимательно следить за дорогой и держать почтительную дистанцию до впереди идущего транспорта.

"При осадках, ухудшающих видимость, следует при движении на автомобиле уменьшить скорость до 10-20 км/ч, ехать при ближнем свете фар или с "противотуманками", не допускать запотевания лобового стекла, внимательно следить за дорогой", – советуют специалисты ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Водителям рекомендуют по возможности перенести дальние поездки на другой день.