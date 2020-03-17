Чемпионат Европы по футболу отменили из-за коронавируса

В УЕФА приняли решение о переносе чемпионата Европы по футболу на год вперед, сообщает Норвежская федерация футбола на своем аккаунте в Twitter.

"УЕФА решил, что чемпионат Европы перенесен на 2021 год. Он будет проводиться с 11 июня по 11 июля следующего года", — информирует организация.

Решение связано с пандемией коронавируса Covid-19. На Евро-2020 соберется огромное количество людей, что будет способствовать еще большему распространению инфекции. Поэтому финальная часть чемпионата пройдет на год позднее, когда угроза эпидемии будет значительно ниже.

Напомним, чемпионат Европы по футболу должен был состояться летом 2020 года. Планировалось, что турнир пройдет в 12 городах: Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Санкт-Петербурге, Копенгагене, Дублине, Будапеште, Глазго, Бильбао и Амстердаме. В Петербурге должны были играть три матча группового этапа и один из четвертьфиналов.