В Алтайском крае прошла серия пикетов против поправок в Конституцию

Фото: пресс-служба КПРФ

Противники изменений в Конституцию РФ провели в Алтайском крае серию пикетов, выражая свою позицию по поводу сменяемости власти и изменений, которые им хотелось бы видеть.

Организатором акций выступило реготделение КПРФ. Как уточнили в пресс-службе партии, коммунисты вышли на улицы Бийска, Рубцовска, Новоалтайска, а также населенных пунктов Баевского, Бийского, Ключевского и Троицкого районов.

В руках участники пикетов несли плакаты с лозунгами: "Голосуй, не голосуй – все равно получишь новую Конституцию!", "Конституцию соблюдать, под Путина не менять!", "Мы за обновление, а у нас "обнуление"!" и многие другие.

Судя по кадрам, участниками мероприятий в общей сложности стали несколько десятков человек.