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МИД России приостановил выдачу виз иностранцам

, ИА "Амител"
Правило распространяется на все страны, но имеются исключения
Фото: из архива amic.ru

Фото: из архива amic.ru

Дипломатические представительства России приостановили выдачу виз иностранцам из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает РИА "Новости".

Как уточнила официальный представитель МИД Мария Захарова, это временная мера. Она обусловлена особыми обстоятельствами. В то же время есть несколько исключений.

В частности, это правило не распространяется на дипломатов, представителей международных организаций, сотрудников иностранных представительств в РФ и членов их семей, водителей автобусов, экипажей кораблей и самолетов международного сообщения.

Кроме того, въезд разрешен по дипломатическим, служебным и частным визам, которые выданы по причине смерти близкого родственника, лицам, проживающим в России и следующим транзитом через воздушные пункты пропуска.

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Напомним, если вы вернулись из страны, где зафиксирован очаг коронавируса, то придется 14 дней провести на домашнем карантине. В аэропорту у вас возьмут необходимые анализы, а дальше вам просто нужно две недели посидеть дома, никуда не выходя и ограничив контакты. Даже в поликлинику не нужно ходить. Позвоните по горячей линии в Роспотребнадзор – (3852) 66-54-27 или (3852) 24-32-51 – и сообщите данные о себе: имя, фамилию, а также страну, откуда прибыли.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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