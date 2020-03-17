Колесо "Газели" отпало на ходу и помяло две машины в Рубцовске

Открутившееся колесо стало причиной повреждения двух автомобилей, которые двигались навстречу невнимательному автомобилисту, сообщает портал "Врубцовске.ру".

Авария случилась вечером 15 марта на улице Тракторной. 43-летний водитель грузовой "Газели" вовремя не заметил, что болтовое соединение заднего левого колеса ослабло, и когда он проезжал напротив дома № 17 колесо отпало.

По стечению обстоятельств в этот момент по встречной полосе двигались сразу два автомобиля – "Лада Приора" и Mitsubishi Lancer. Ни один из водителей не успел объехать неожиданно вылетевший на них объект. В результате машины получили повреждения.

Никто не пострадал. По факту ДТП полицейские проводят проверку. Они выясняют обстоятельства случившегося.