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Умерла вдова Юрия Гагарина

, ИА "Амител"
Она скончалась на 85-м году жизни
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Вдова Юрия Гагарина Валентина Ивановна умерла в возрасте 84 лет, сообщает РИА "Новости".  

Почти месяц назад она перенесла обширный инсульт. После этого ей провели операцию по удалению тромба.

Валентина Гагарина (в девичестве Горячева) родилась 15 декабря 1935 года в Оренбурге. Получила медицинское образование. Работала лаборантом-биохимиком в лаборатории ЦУПа.

В 22 года вышла замуж за будущего первого покорителя космоса Юрия Гагарина. В память о муже написала и издала книгу "108 минут и вся жизнь". Родила двух дочерей – Галину и Елену.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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