18 марта военные перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае

В связи с передвижением военных колонн 18 марта в Алтайском крае перекроют два участка автодорог, сообщили amic.ru в ГИБДД региона.

Движение ограничат с 21:50 до 23:50. Речь идет о дороге на участке между селами Контошино и Озеро-Красилово, а также от 257 до 267 км Чуйского тракта.

Автолюбителям рекомендуют своевременно скорректировать график и маршрут движения.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю предупредила местных жителей о сложных метеоусловиях и рекомендовала соблюдать меры безопасности, чтобы избежать угроз здоровью и жизни. В частности, водителям советуют отказаться от загородных поездок.