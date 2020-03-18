Уроженка Алтайского края назначена вице-президентом Сбербанка

Уроженку Алтайского края Марину Ракову назначили вице-президентом Сбербанка. Об этом на пресс-конференции сообщил глава финансового учреждения Герман Греф.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Раковой от должности заместителя министра просвещения, сообщает ТАСС.

Ракова родилась 7 апреля 1983 года в Горняке.

С 1998 по 2002 год изучала фундаментальную математику в Московском государственном техническом университете имени Баумана. Также получила дополнительное образование в Алтайской академии экономики и права. В 2016 году стала лидером стратегической инициативы "Новая модель дополнительного образования детей". Как уже писал amic.ru, в октябре 2018 года Ракову назначили на должность заместителя министра просвещения Российской Федерации.