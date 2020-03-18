Умер политик и писатель Эдуард Лимонов

Писатель, публицист и политический деятель Эдуард Лимонов умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Шаргунов.

По информации телеграм-канала Mash, Лимонов долгое время боролся с онкологией. У писателя началось кровотечение, врачи пытались нормализовать его состояние и назначили две операции, после которых начались осложнения.

Организм политика не выдержал нагрузки и он скончался. Эту информацию подтвердили в его партии "Другая Россия".

Дата и время прощания с Эдуардом Лимоновым пока неизвестны.

Эдуард Лимонов является одним из самых значимых писателей современной русской литературы. Он написал такие романы как: "Это я — Эдичка" и "Дневник неудачника". Кроме того, он вел активную политическую деятельность и запустил множество резонансных политических проектов.