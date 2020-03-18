Шесть лет "Крым наш". Может ли Украина вернуть полуостров и чем недовольны его жители

18 марта в России отмечают шестилетие вхождения Крыма в состав страны. Напомним, этому событию предшествовал референдум среди жителей полуострова, который состоялся 16 марта 2014 года. Большинство граждан высказались за единство с Россией. 17 марта руководство республики провозгласило независимость, а на следующий день Республика Крым подписала с РФ договор о вхождении в ее состав. Как изменилась ситуация в Крыму после тех драматических событий, что там происходит сегодня и каковы перспективы региона – выяснял журналист ИА "Амител" Андрей Магас.

Как Крым лишили надежд на независимость

В связи с очередной годовщиной "Крым наш" и очередных же споров правильно поступила Россия или нет, вспомним некоторые исторические факты из жизни полуострова. Например, передачу в апреле 1954 года Крымской области из РСФСР в состав Украинской ССР. На федеральных каналах это часто рассматривают как некую "бомбу замедленного действия" или "незаконный подарок Хрущева", указывая на то, что главным проводником этого шага был бывший советский руководитель Никита Хрущев. Однако решение это готовили целый ряд ведущих российских специалистов-хозяйственников, которые были убеждены, что экономическое развитие региона будет более целесообразным в связке с той союзной республикой, к которой он наиболее близко расположен. Такой республикой была Украина. Это позволяло снизить транспортные расходы (тогда еще не было Крымского моста), более оперативно решать вопросы строительства, поставок продуктов и пр. Поэтому ни о каком "подарке Хрущева" здесь говорить не имеет смысла. К тому же для основной массы советских граждан эта передача не имела никакого практического значения (в том числе и для самих крымчан). Поэтому трудно признать справедливыми подобные обвинения в адрес Никиты Сергеевича, какой бы спорной ни была его деятельность.

А вспоминая о юридических нарушениях в процедуре перехода Крыма от Украины к России, давайте вспомним, что в 1990-е годы крымчане несколько раз пытались изменить свой статус, причем делали это в соответствии с международным (и тогда еще украинским) правом. В мае 1992 года Верховный совет Республики Крым принял Акт о провозглашении государственной самостоятельности, утвердил Конституцию Республики Крым и принял постановление о проведении 2 августа 1992 года общекрымского референдума о независимости. Но Верховный совет Украины вскоре отменил эти решения, заявив, что они "противоречат Конституции Украины". На деле это было не так: Крым имел статус Автономной Советской Социалистической Республики в составе Украины и формально имел право требовать независимости. Однако Россия тогда вела переговоры о безъядерном статусе Украины и после "ненавязчивого" пожелания участвовавших в тех переговорах "западных партнеров" фактически разменяла независимость Крыма на получение украинских ядерных арсеналов. В 1995 году Верховная рада Украины отменила ряд законов крымского парламента и упразднила пост президента республики.

Однако это не означало, что движение за независимость от Украины в Крыму умерло. В регионе действовали многочисленные пророссийские организации. Да и российские политические объединения время от времени устраивали в Крыму политические акции. Немало шума наделала акция 24 августа 1999 года запрещенной ныне в РФ партии нацболов, которые захватили башню морского клуба в Севастополе, разбросав листовки "Севастополь – русский город!", "Кучма – подавишься Севастополем!" и др.

Один из организаторов той акции, политолог Сергей Аксенов (однофамилец нынешнего главы Крыма), рассказал ИА "Амител": "Я тогда пообщался с местными активистами, в частности с Александром Кругловым, одним из лидеров русского движения Крыма, в 1990-е годы депутатом местного парламента. Они мне подробно обрисовали ситуацию. Мне стало ясно, что пророссийские настроения здесь очень сильны, что Украина для местных жителей остается чужой. И референдум в марте 2014 года поставил логичную историческую точку в данном вопросе. Это было правильно исторически, справедливо и логично".

Сможет ли Украина вернуть Крым через суд?

После референдума и вхождения Крыма в состав России были образованы два субъекта Российской Федерации – Республика Крым и город федерального значения Севастополь. Однако Украина не смирилась с потерей территории и с 2014 года регулярно пытается ее вернуть. Уже в июне 2014 года украинский премьер, которым был в то время Арсений Яценюк, заявил, что Украина намерена через международные суды требовать от России компенсацию в размере более 1 трлн гривен за потерю Крыма. В октябре 2017-го Украина обратилась в международный уголовный суд с жалобой на захват Россией имущества в Крыму на сумму более 1 трлн гривен.

Дело о суверенитете над Крымом рассматривается по требованиям Украины в Гаагском арбитраже. Однако на днях арбитраж заявил, что не может вынести решение и предложил Украине до 20 ноября представить отредактированную версию своих требований, после чего у российской стороны до 20 августа 2021 года будет время на подготовку своих ответов.

Ведущие украинские политики тоже периодически выдвигают идеи по возвращению Крыма. В конце февраля 2020 года вице-премьер Дмитрий Кулеба сообщил о разработке плана по возвращению полуострова, состоящем из 12 шагов. Президент страны Владимир Зеленский ранее предлагал сделать возвращение полуострова национальной украинской идеей. Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук говорил о том, что вернуть Крым в состав Украины можно путем "холодной деоккупации". В общем, планов у "незалежной" громадье.

"Украина может сколько угодно строить какие-то планы, выдвигать идеи "возврата" крымской территории, здесь их воспринимают как минимум с иронией или как политизированные выпуски "Смехопанорамы", – прокомментировал в интервью ИА "Амител" действия украинских политиков живущий в Севастополе политолог, руководитель информационно-аналитического центра "Кассад" Борис Рожин. По его словам, "Украина не совсем правильно определяет положение Крыма и настроения здесь, от этого ведет себя не совсем адекватно ситуации".

Чем сейчас недовольны жители Крыма?

После интеграции Крыма в состав России его жителям пришлось столкнуться с проблемами, характерными для других регионов РФ, основные из которых бюрократия и произвол чиновников.

"Люди столкнулись с проявлениями коррупции, произволом чиновников и бюрократией, которые прежде тоже, конечно, существовали, но выражались в иной форме, – рассказал ИА "Амител" живущий в Крыму военный эксперт, руководитель дайвинг-центра Игорь Коваль. – Это касается приобретения лакомых земельных участков, особенно у побережья, чиновниками или приближенными к власти предпринимателями. В общем, здесь, как и по России, довольны ситуацией те предприниматели, что находятся в связке с чиновниками. Иногда бюрократическая волокита приводит к тому, что предприниматели сетуют, мол, некоторые вопросы прежде решить было легче".

Есть сложности, связанные и с чисто "крымской спецификой". "До сих пор не урегулирован вопрос банковских платежей. Мне, как военному пенсионеру, приходится испытывать некоторые проблемы. Так, за переводы на мой лицевой счет взимается комиссия, причем в гораздо большем размере, чем это могло бы быть. И вообще многие операции здесь провести сложнее и дольше, чем в других российских регионах", – сообщил Коваль.

Сейчас вызывает опасения предстоящий туристический сезон. "Значительная часть местной экономики ориентирована на туризм и все, что с ним связано. Если первые годы после вхождения в Россию был некоторый подъем, то сезон 2019 года принес значительный спад турпотока. В нынешнем году знакомые предприниматели тоже испытывают опасения, потому что к уже существующим экономическим проблемам в стране добавился коронавирус – непонятно, насколько сильно его распространение скажется на числе туристов", – рассказал Игорь Коваль. Он убежден, что "Крыму нужны серьезные инвестиции". "Чтобы вывести на новый уровень тот же туризм, нужны основательные вложения, но их пока видно далеко не всегда. В социальную сферу что-то вкладывается. У нас в Судаке недавно построили школу, правда, ее не запустят никак... Но были надежды на то, что инвестировать будет Китай, однако в связи с коронавирусом тоже непонятно, чего ожидать. Надеялись, что после запуска крымского моста подешевеют многие продукты, потому что с Украины поставки по понятным причинам затруднены – этого тоже пока не наблюдается", – констатирует собеседник.

Как заявляет Борис Рожин, "трудности экономического характера, конечно, есть, но они те же, что и в остальных российских регионах". "К сожалению, многие негативные явления в экономике происходят по вине местных чиновников. Центр выделяет деньги на различные программы, но по ряду причин они не могут их освоить и многие проблемы зависают, а иные распоряжения остаются невыполненными. От этого, конечно, страдает социальная сфера. Это не может не вызывать недовольство людей", – говорит эксперт.

"Нужно еще учитывать своеобразный менталитет крымчан – жителей курортной территории, – замечает Сергей Аксенов. – В любом случае, их материальное положение не ухудшилось. Может, оно улучшилось не в такой степени, как того ожидали, но хуже им не стало. Да, есть проблемы с получением шенгенской визы (ее нужно оформлять через Украину), но эта проблема не касается 90% населения Крыма, как и остальной России. Главное – Крым оказался не втянут в гражданский и военный конфликт на Украине, как тот же Донбасс. Здесь пресечена активность радикальных исламистов. Имеющиеся трудности – это трудности мирной жизни, а не военные лишения. Это главное".