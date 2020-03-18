Дожди и мощный ветер будут царить в Алтайском крае 18 марта

Ухудшение погоды прогнозируют в Алтайском крае в среду, 18 марта, информирует региональный Гидрометцентр.

Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, ожидается от +1°C до +6°C (в предгорьях – до +11°C). В отдельных районах пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Синоптики ожидают сильный ветер. Его скорость при порывах будет достигать до 22 м/с. На дорогах сильная гололедица.

В Барнауле в светлое время суток столбик термометра будет показывать от +2°C до +4°C. Утром выпадет мокрый снег с дождем. Скорость ветра в краевой столице не превысит 15 м/с. Гололед может осложнить жизнь автолюбителям.

Напомним, спасатели предупредили жителей региона о сильном ветре, осадках и гололедице. Автолюбителям посоветовали не выезжать за пределы населенных пунктов без крайней необходимости.