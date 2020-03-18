Путина удивил рост цен на бензин в России

Российский лидер Владимир Путин указал кабинету министров на рост стоимости бензина марки АИ-92 в России, сообщает РИА "Новости". Президента удивил тот факт, что нефть падает в цене, а топливо для автомобилей при этом растет.

"Смотрите, у нас летний дизель как вырос незначительно по цене, зимний – чуть побольше, но тоже в рамках инфляции. Вот 92-й бензин за год вырос в цене на 10,44%, – подчеркнул глава государства. – Сейчас уж не говорю – цены в два раза упали на нефть сырую. Хорошо бы держаться на прежнем уровне".

Напомним, цены на нефть обрушились на треть 9 марта после неудачной конференции ОПЕК+. Саудовская Аравия и ее партнеры настаивали на дополнительном снижении объема добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки, а Россия и Казахстан хотели сохранить действующие ограничения. С 1 апреля все участники переговоров могут наращивать добычу без ограничений.

Как ранее писал amic.ru, заместитель министра финансов Алексей Сазанов заявил, что цены на бензин в России не будут снижены из-за обрушения нефтяных котировок, однако пообещал, что и не вырастут. По словам чиновника, стабильность цен на топливо объясняется наличием некого защитного механизма, позволяющего исключить влияние на него резкого роста и падения стоимости нефти.