Путина удивил рост цен на бензин в России

Российский лидер Владимир Путин указал кабинету министров на рост стоимости бензина марки АИ-92 в России, сообщает РИА "Новости". Президента удивил тот факт, что нефть падает в цене, а топливо для автомобилей при этом растет.
"Смотрите, у нас летний дизель как вырос незначительно по цене, зимний – чуть побольше, но тоже в рамках инфляции. Вот 92-й бензин за год вырос в цене на 10,44%, – подчеркнул глава государства. – Сейчас уж не говорю – цены в два раза упали на нефть сырую. Хорошо бы держаться на прежнем уровне".
Напомним, цены на нефть обрушились на треть 9 марта после неудачной конференции ОПЕК+. Саудовская Аравия и ее партнеры настаивали на дополнительном снижении объема добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки, а Россия и Казахстан хотели сохранить действующие ограничения. С 1 апреля все участники переговоров могут наращивать добычу без ограничений.
Как ранее писал amic.ru, заместитель министра финансов Алексей Сазанов заявил, что цены на бензин в России не будут снижены из-за обрушения нефтяных котировок, однако пообещал, что и не вырастут. По словам чиновника, стабильность цен на топливо объясняется наличием некого защитного механизма, позволяющего исключить влияние на него резкого роста и падения стоимости нефти.
Комментарии
зказочный двумя словами
Когда за ним придут, он тоже удивится.
Вот ведь человек - двадцать лет страну разваливает, но удивляться не перестает!!!
Никогда такого не было и вот опять..
))) да это роль у него такая - удивительная !
У своего лакея то пусть спросит
нормально обнулился, удивляется всему)))
Путин удивился и развёл руками.
"Странные дела творятся у нас на судне..."
создали систему по топливу потом удивляется как его друзья цену поднимают.
Так компании нефтяные частные,либо с "эффективными" менеджерами-чему он удивляется? Все хотят "богатства".
чё прям удивилса? да ну нафик!
​С приходом путина литр бензина стоил 7-40 коп.Ай да менеджер-удивлнец, "улучшил" благосостояние населения
Ха! я эту ситуацию предсказал сразу после падения нефтяных цен. Почему ж в гнусном пиндостане цены на топливо, несмотря ни на какую инфляцию, падают?
В ответ на удивление Путина, можно ответить - Согласно вашей Конституции, на всё воля Божья,
Там духовности нет и великого подвига не помнят.
Ой,а кто это сделал?
И глаза такие удалённые делает.
Режим царь хороший-бояре плохие включил.
У Трампа почему-то бенз дешевеет
Сейчас уж не говорю – цены в два раза упали на нефть сырую. Хорошо бы держаться на прежнем уровне".
?! То есть, падать цена на бенз точно уже не будет.
Ага, опять девочкой прикинуться хочет. "Не виноватая я!.."
Ну так сечину кто-то должен убытки компенсировать, а у нас это принято делать за счет потребителя.