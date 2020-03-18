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Путина удивил рост цен на бензин в России

, ИА "Амител"
Президент обратил внимание на увеличение стоимости АИ-92
Владимир Путин / Фото: yandex.ru

Владимир Путин / Фото: yandex.ru

Российский лидер Владимир Путин указал кабинету министров на рост стоимости бензина марки АИ-92 в России, сообщает РИА "Новости". Президента удивил тот факт, что нефть падает в цене, а топливо для автомобилей при этом растет.

"Смотрите, у нас летний дизель как вырос незначительно по цене, зимний – чуть побольше, но тоже в рамках инфляции. Вот 92-й бензин за год вырос в цене на 10,44%, – подчеркнул глава государства. – Сейчас уж не говорю – цены в два раза упали на нефть сырую. Хорошо бы держаться на прежнем уровне".

Напомним, цены на нефть обрушились на треть 9 марта после неудачной конференции ОПЕК+. Саудовская Аравия и ее партнеры настаивали на дополнительном снижении объема добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки, а Россия и Казахстан хотели сохранить действующие ограничения. С 1 апреля все участники переговоров могут наращивать добычу без ограничений.

Как ранее писал amic.ru, заместитель министра финансов Алексей Сазанов заявил, что цены на бензин в России не будут снижены из-за обрушения нефтяных котировок, однако пообещал, что и не вырастут. По словам чиновника, стабильность цен на топливо объясняется наличием некого защитного механизма, позволяющего исключить влияние на него резкого роста и падения стоимости нефти.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

18.03.2020 08:52
- гость -

зказочный двумя словами

18.03.2020 08:52
- гость -

Когда за ним придут, он тоже удивится.

18.03.2020 08:54
- гость -

Вот ведь человек - двадцать лет страну разваливает, но удивляться не перестает!!!

18.03.2020 09:01
- гость -

Никогда такого не было и вот опять..

18.03.2020 09:03
- гость -

))) да это роль у него такая - удивительная !

18.03.2020 09:05
- гость -

У своего лакея то пусть спросит

18.03.2020 09:06
1

нормально обнулился, удивляется всему)))

18.03.2020 09:09
- гость -

Путин удивился и развёл руками.

18.03.2020 09:10
- гость -

"Странные дела творятся у нас на судне..."

18.03.2020 09:25
роман

создали систему по топливу потом удивляется как его друзья цену поднимают.

18.03.2020 09:28
Гость

Так компании нефтяные частные,либо с "эффективными" менеджерами-чему он удивляется? Все хотят "богатства".

18.03.2020 09:29
месный

чё прям удивилса? да ну нафик!

18.03.2020 09:37
гость

&#8203;С приходом путина литр бензина стоил 7-40 коп.Ай да менеджер-удивлнец, "улучшил" благосостояние населения

18.03.2020 09:42
- гость -

Ха! я эту ситуацию предсказал сразу после падения нефтяных цен. Почему ж в гнусном пиндостане цены на топливо, несмотря ни на какую инфляцию, падают?

18.03.2020 09:43
- гость -

В ответ на удивление Путина, можно ответить - Согласно вашей Конституции, на всё воля Божья,

18.03.2020 09:44
- гость -

Там духовности нет и великого подвига не помнят.

18.03.2020 09:51
Коник

Ой,а кто это сделал?
И глаза такие удалённые делает.
Режим царь хороший-бояре плохие включил.
У Трампа почему-то бенз дешевеет

18.03.2020 09:58
- гость -

Сейчас уж не говорю – цены в два раза упали на нефть сырую. Хорошо бы держаться на прежнем уровне".

?! То есть, падать цена на бенз точно уже не будет.

18.03.2020 10:03
- гость -

Ага, опять девочкой прикинуться хочет. "Не виноватая я!.."

18.03.2020 10:06
- гость -

Ну так сечину кто-то должен убытки компенсировать, а у нас это принято делать за счет потребителя.

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